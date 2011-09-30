Медведєв відмовився балотуватися на другий термін, бо рейтинг у Путіна вищий

Москва . Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ відмовився балотуватися на другий термін, бо рейтинг у прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА «трохи вищий».

Про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав в інтерв`ю російським федеральним каналам.

«Мені, звісно, приємно усвідомлювати, що до чинного Президента зберігається достатньо високий ступінь довіри, він володіє пристойним для нинішньої ситуації виборчим рейтингом. Але, з іншого боку, я звертаю увагу на те, що прем`єр-міністр В.ПУТІН, безперечно, зараз найавторитетніший політик у нашій країні, і його рейтинг трохи вищий», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що цей факт має брати до уваги будь-який політик, «якщо він хоче приносити користь своїй країні, а не штовхатися ліктями».

За його словами, багато хто чекає, аби «ми в якийсь момент посварилися і почали активне протиборство на політичній сцені».

«Такі рецепти я іноді чую від опозиції або від деяких політологів. Так от, я хочу сказати: цього не буде. Ми хочемо досягти політичного результату, перемогти на виборах: і в грудні місяці – на парламентських, і в березні – на президентських, а не задовольнити свої амбіції», - заявив Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що в нього з В.ПУТІНИМ близькі переконання, і вони представляють одну політичну силу.

«Ми маємо дуже близькі позиції з більшості стратегічних питань, так, по суті, з усіх стратегічних питань розвитку країни, і з тактичних також. Так от, перебуваючи на таких позиціях, ми що – повинні конкурувати? Ми повинні сваритися, лаятися?», - сказав він.

За його словами, люди, які представляють одну політичну силу, ні в одній країні так не чинять.

«От можемо собі уявити таку ситуацію, що, наприклад, Барак ОБАМА почав би конкурувати з Хіларі КЛІНТОН? А я нагадаю, що вони обидва були у відборі на посаду Президента. Ну неможливо собі уявити! Вони обидва з демократичної партії, і вони приймали рішення виходячи з того, хто здатний принести кращий результат», - відзначив Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня на з`їзді «Єдиної Росії» Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ заявив про готовність у майбутньому працювати в уряді, а нинішній прем`єр-міністр В.ПУТІН балотуватиметься на пост Президента РФ в 2012 році.