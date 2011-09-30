Захист Тимошенко не виключає декриміналізації статті, за якою судять екс-прем’єра

Адвокат Микола СІРИЙ не виключає декриміналізації статті 365 Кримінального кодексу, за якою висунуто обвинувачення екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав журналістам після оголошення перерви у судовому засіданні, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Декриміналізації статті під один випадок – це не той спосіб, який ми вітаємо. Але з огляду на те, що треба вийти з цього ганебного положення, в якому опинилася Україна в зв’язку з даною справою, з даним незаконним переслідуванням, ми би погодилися і на декриміналізацію", - підкреслив М.СІРИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2011 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 365 (пункт 3) КК України стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році та завдання збитків державі на суму понад 1,5 млрд. грн.

Внесений до Верховної Ради Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)" не передбачає змін у пункті статті, за якою судять екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим, зокрема, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключив, що до президентського законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів вноситимуться пропозиції щодо змін у статті, за якою судять Ю.ТИМОШЕНКО.