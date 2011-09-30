Головне на 30 вересня

Фінанси

ЄБРР з початку року інвестував у приватний сектор економіки України 800 млн. дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку з початку 2011 року інвестував у приватний сектор економіки України 800 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК на брифінгу за підсумками роботи III Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» у Харкові.

«У нас до вчорашнього дня бути вкладено в Україну цього року приблизно 800 млн. дол., винятково у приватний сектор», - сказав він.

При цьому А.КУУСВЕК відзначив збільшення попиту на інвестиції з корпоративного сектору економіки, як у Харківській області, так і по Україні в цілому.

Директор ЄБРР повідомив, що вчора, 29 вересня, ЄБРР підписав перший контракт у державному секторі економіки України. Зокрема, банк надав кредит Україні у розмірі 200 млн. євро на модернізацію 6 гідроелектростанцій на Дніпрі.

За словами А.КУУСВЕКА, відсоткова ставка за кредитом становить Libor плюс 1% кредитної маржі, термін погашення кредиту – 15 років.

Він також відзначив, що ЄБРР готує в Україні «ще 2-3 реальні проекти», за якими планується підписати контракт наступного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові розпочав роботу III Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

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Законопроекти про декриміналізацію можуть включити до порядку денного ВР 5 жовтня

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент 5 жовтня розгляне питання щодо включення законопроектів про декриміналізацію економічних злочинів до порядку денного нинішньої сесії.

Про це він сказав представникам ЗМІ сьогодні під час робочої поїздки до Житомирської області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що у парламенті зареєстровано кілька законопроектів з цієї тематики: внесені як Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, так і народними депутатами.

Керівник парламенту повідомив, що у проекті розкладу засідань Верховної Ради на 4-7 жовтня на середу заплановано розгляд включення до порядку денного сесії одного з таких проектів. «Аналізуючи вчора запропонований проект розкладу засідань на наступний пленарний тиждень, я доручив, щоб поставили разом із цим законопроектом і законопроект Президента України для включення до порядку денного», - сказав В.ЛИТВИН, висловивши упевненість у тому, що парламент включить до порядку денного сесії відповідні документи.

«Подальша робота при внесенні змін і доповнень до цих законопроектів покаже розміщення сил, зокрема, щодо поправок, які містяться в інших законодавчих ініціативах депутатів», - зауважив він і додав, що на засіданні Погоджувальної ради у понеділок запропонує розглянути включення до порядку денного всіх законопроектів з цієї тематики.

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Держбюджет України в січні-серпні зведено з дефіцитом 5,176 млрд. грн.

Державний бюджет України в січні-серпні 2011 року зведено з дефіцитом в 5,176 млрд. грн., що в 8,6 разу менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи бюджету становили 201,906 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду становили 169,633 млрд. грн.

Податкові надходження становили 168,637 млрд. грн., неподаткові – 30,901 млрд. грн.

Витрати держбюджету становили 204,502 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 176,633 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до держбюджету за зазначений період надійшло 1,788 млрд. грн., зокрема до загального фонду - 453 млн. грн. За цей самий період надано кредитів із держбюджету в сумі 4,37 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 63,4 млн. гривень.

У січні-серпні 2011 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 31,431 млрд. грн. Державні запозичення до держбюджету були здійснено в обсягу 63,676 млрд. грн.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України становив 2,105 млрд. грн., при цьому доходи були на рівні 254,796 млрд. грн., витрати – 254,287 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи держбюджету передбачені на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 253,214 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн. Витрати держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

Держбюджет України включає загальний фонд, куди прямують загальнодержавні податки і збори і з якого фінансуються основні витрати, і спеціальний фонд, кошти якого мають цільове призначення.

При цьому дефіцит держбюджету розраховується як різниця суми його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих із держбюджету кредитів.

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Янукович доручив Кабміну напрацювати механізм виплат за вкладами Ощадбанку СРСР

Варшава. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду напрацювати найближчим часом механізм повернення громадянам заощаджень Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

За його словами, він висловив уряду свою точку зору щодо питання повернення знецінених заощаджень СРСР.

«Я сказав уряду, що мене не задовольняє те, що в бюджеті не вистачає грошей, тому я поставив завдання, щоб до кінця цього року ми разом з урядом, з Національним банком знайшли, врешті-решт, механізм і ввели його системно і почали цей процес», - сказав Президент.

Він підкреслив, що треба відновити облік вкладів тощо.

«Ми зобов’язані повернутись до цього питання, це наш борг перед старшим поколінням. І я хочу сказати про це людям, щоб люди про це знали, що я про це пам’ятаю. І обов’язково ми повернемось до вирішення цього питання найближчим часом», - сказав Президент.

Він пообіцяв, що це питання вирішуватиметься системно і публічно.

«Підхід буде такий, щоб він не змарнував цю справу, а щоб ми мали можливість дійти до логічного завершення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН раніше в Міністерстві фінансів заявляли, що компенсація знецінених вкладів радянського «Ощадбанку» буде відновлена в разі наявності додаткових коштів у державному бюджеті.

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Номінальний ВВП України за другий квартал склав 316,48 млрд. грн.

Номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року становив 316,48 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, зростання валового внутрішнього продукту України у II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.

Зростання ВВП у II кварталі 2011 року проти I кварталу 2011 року з урахуванням сезонного чинника становило 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату України, зростання ВВП України у I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,3%.

Згідно з повідомленням, зростання ВВП у I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.

Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками I кварталу 2011 року становив 263,55 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Зростання ВВП України у I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

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ПЕК

Газові переговори продовжаться наступного тижня

Москва. Переговори щодо співпраці в газовій сфері між Україною і РФ продовжаться наступного тижня.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками сьогоднішніх переговорів у Москві глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

«Зустріч пройшла в конструктивному ключі. Ухвалено рішення продовжити переговори наступного тижня», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сказав, що засідання Міждержавної українсько-російської комісії бажано проводити, "але, на мою думку, бажано проводити з конкретним змістом".

В.ЯНУКОВИЧ запропонував вже цієї осені провести засідання Міждержавної українсько-російської комісії. Він зазначив, що у відносинах України і Росії накопичилися питання, які потребують швидкого вирішення, і найголовніше з них - співробітництво в енергетичній сфері.

На думку глави Української держави, ці питання можна швидко вирішити, оскільки вже вони опрацьовані урядами і підкомісіями Міждержавної українсько-російської комісії. В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що бажано провести засідання цієї комісії під головуванням двох президентів до проведення другого Українсько-Російського форуму, який пройде на рівні глав держав у жовтні 2011 року в Донецьку.

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"Дніпроенерго" має намір залучити в «Укргазбанку» і «Ощадбанку» кредити на 1,8 млрд. грн.

Енергогенеруюча компанія «Дніпроенерго» в результаті конкурсних торгів відібрала «Укргазбанк» і «Ощадбанк» (обидва – м. Київ) для залучення кредитів (3 лоти) у вигляді непоновлюваної кредитної лінії на загальну суму 1,817 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні компанії, опублікованому на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

«Укргазбанк» має намір надати кредити (лот 1) на 547,15 млн. грн. до грудня 2015 року для фінансування реконструкції енергоблоку №9 (282 МВт) Криворізької ТЕС. Також банк готовий надати кредит (лот 2) на 629,05 млн. грн. до листопада 2017 року для реконструкції енергоблоку №2 (300 МВт) Запорізької ТЕС. Ефективна процентна ставка за двома кредитами «Укргазбанку» становить 14,5% річних.

«Ощадбанк» планує надати кредит (3 лот) на 641,3 млн. грн. до грудня 2016 року під ефективну процентну ставку 16% річних. Кошти будуть використані для реконструкції енергоблоку №4 (300 МВт) Запорізької ТЕС.

Пропозиція банків акцептована 28 вересня 2011 року, кредитні договори планується підписати впродовж календарного місяця.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

«Дніпроенерго» завершило 2010 рік із прибутком 189,179 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії в 2009 році становив 236,049 млн. грн.

Власником 50%+1 акція компанії є НАК «Енергетична компанія України», 47,55% – ДТЕК, решти – міноритарні акціонери.

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ЕС за створення тристороннього консорціуму з управління українською ГТС

Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР вважає за доцільне створення тристороннього (Україна-Росія-ЕС) консорціуму з управління газотранспортною системою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 29 вересня у Києві на спільному брифінгу з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

«Ми повинні говорити про три сторони учасників цього процесу – це Європейський Союз, Україна та Російська Федерація. Це не буде консорціум у прямому бізнес-розумінні. Тому що з російського боку це, насамперед, шлях від місця газовидобування і далі через Російську Федерацію - це є компетенцією російського уряду, держави та «Газпрому». Потім – Україна також з представництвом держави та уряду, а також з державною компанією «Нафтогаз», яка знаходиться на етапі реструктуризації. Потім ми переходимо до Європейського Союзу, а тут вже багато частин газотранспортної системи, багато підприємств, які її частково експлуатують, та багато споживачів», - зазначив єврокомісар.

Водночас Г.ЕТТІНГЕР зазначив, що у ЕС підтримують «єдину точку зору» як з міністром енергетики України, так і з міністром енергетики Росії, стосовно того, щоб газотранспортна система України працювала стабільно, аби не повторилися події 2009 року.

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Україна і Росія не розглядають варіант зниження транзитної ставки на газ - Бойко

Україна і Росія не розглядають варіант зниження транзитної ставки в переговорах про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО на спільному брифінгу з єврокомісаром Гюнтером ЕТТІНГЕРОМ після двосторонньої зустрічі.

«Ми не розглядали варіант зниження ставки транзиту на всіх етапах переговорів», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що на даний момент представники НАК «Нафтогаз Україна» ведуть з російськими колегами переговори з широкого спектру питань, поставлених президентами Росії і Україні в ході останньої зустрічі.

Він підкреслив, що реалізація цих домовленостей відбудеться найближчим часом. «Реалізація буде відбуватися швидко, оскільки нам поставлено завдання з урахуванням наближення опалювального сезону знайти компромісне рішення, яке влаштувало б обидві сторони в досить стислі терміни», - сказав Ю.БОЙКО.

На уточнююче запитання, коли можна чекати результатів переговорів, Ю.БОЙКО сказав, що вони з`являться до найближчої зустрічі президентів України і Росії.

«До наступної зустрічі президентів», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сказав, що засідання Міждержавної українсько-російської комісії бажано проводити, "але, на мою думку, бажано проводити з конкретним змістом".

В.ЯНУКОВИЧ запропонував вже цієї осені провести засідання Міждержавної українсько-російської комісії. Він зазначив, що у відносинах України і Росії накопичилися питання, які потребують швидкого вирішення, і найголовніше з них - співробітництво в енергетичній сфері.

На думку глави Української держави, ці питання можна швидко вирішити, оскільки вже вони опрацьовані урядами і підкомісіями Міждержавної українсько-російської комісії. В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що бажано провести засідання цієї комісії під головуванням двох президентів до проведення другого Українсько-Російського форуму, який пройде на рівні глав держав у жовтні 2011 року в Донецьку.

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Агро

Мінсільгосп РФ пропонує продовжити до 2020 р. вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною

Москва. Міністерство сільського господарства Російської Федерації пропонує продовжити до кінця 2020 року вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною, термін дії якого завершується 31 грудня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННІК підтримала низку ініціатив Союзу цукровиробників Росії з регулювання внутрішнього ринку цукру: про збереження діючого мінімального рівня мита на імпорт цукру-сирцю у розмірі 140 доларів за тонну на період травень-липень 2012 року; про продовження після 31 грудня 2012 року вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною до кінця 2020 року», - говориться в повідомленні.

О.СКРИННІК доручила профільним підрозділам аграрного відомства спільно з Союзросцукром у місячний термін внести дані пропозиції до Уряду РФ.

Необхідність вживання цих заходів пов`язана з очікуваним в Росії рекордним урожаєм цукрового буряку до 36 млн. тонн і виробництвом цукру в обсягу близько 5 млн. тонн.

Цього, за словами О.СКРИННІК, буде досить для задоволення всіх внутрішніх потреб і насичення ринку до початку наступного бурякового сезону (серпень 2012 року). При цьому буде досягнуто пороговий показник Доктрини продовольчої безпеки із самозабезпечення цукром (не менш як 80%).

Враховуючи динаміку виробництва в цукровій галузі, реалізація ініціатив Союзросцукру сприятиме стабілізації внутрішніх цін на цукор, підвищенню інвестиційної привабливості бурякоцукрового підкомплексу.

Було відзначено, що всього в 2010 році в модернізацію, реконструкцію і будівництво цукрових заводів було інвестовано більш як 20 млрд. рублів.

Спеціальною Комісією Міністерства сільського господарства РФ було схвалено 29 відповідних інвестиційних проектів на суму 4,5 млрд. рублів. Із федерального бюджету на субсидування інвестиційних кредитів було виділено 125,8 млн. рублів.

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Мінекономіки пропонує ввести експортні мита на соняшникову олію

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує продовжити дію експортних мит на зерно до 1 січня 2013 року і ввести їх на соняшникову олію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція міститься в законопроекті, підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі й розміщеному на сайті відомства.

Згідно з документом, на експорт соняшникової олії пропонується встановити мито 10% від митної вартості товару, але не менш як 84 євро за тонну, на сою - 12%, але не менш як 33 євро за тонну, на ріпак - 9%, але не менш як 15 євро за тонну.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці та жита у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менш як 23 євро/тонна, на кукурудзу - 12%, але не менш як 20 євро/тонна.

В результаті, експорт з України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.

Аграрний союз України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.

28 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК висловив стурбованість тим, що на сьогоднішній день експорт зерна з України практично в 2 рази нижче очікуваного рівня.

“Нас більше за все турбує експорт зерна. Ми, до речі, повинні були експортувати, за прогнозами, на сьогоднішній день 6 млн. тонн, а експортували лише 3 млн.”, - сказав він.

При цьому міністр відзначив, що у вересні експорт зерна становив 1,1 млн. тонн зерна і щодня обсяг експорту зменшується. Як приклад він повідомив, що 27 вересня обсяг експорту становив 16 тис. тонн. “Це не той показник, який необхідний для аграрного сектора”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

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Фондовий ринок

Надходження від приватизації в Україні склали 11 млрд. грн.

Надходження від приватизації в Україні в січні-вересні п.р. становили 11 млрд. 1 млн. грн. - 110% плану, передбаченого на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, основні надходження від приватизації у розмірі 10 млрд. 575 млн. грн. були одержані ФДМУ від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Ще 115 млн. 734 тис. грн. надійшло за реалізовані 25,49% держпакету акцій ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 р., план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн.

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Міжнародні відносини

ЄС вважає можливим завершення переговорів про асоціацію з Україною до 2012 року

Варшава. Європейський Союз вважає можливим завершення переговорів з Україною про створення асоціації з поглибленою зоною вільної торгівлі до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявили сьогодні у Варшаві глава Ради Євросоюзу Герман ван РОМПЕЙ та прем`єр-міністр головуючої у ЄС Польщі Дональд ТУСК після завершення саміту "Східного партнерства".

"Очікуємо завершення переговорів в справі щодо угоди про асоціацію з Україною під кінець цього року", - сказав Г.Ван РОМПЕЙ.

Він відзначив, що ухвалена сьогодні учасниками саміту «Східного партнерства» декларація передбачає активніший розвиток співпраці Євросоюзу з тими державами, які ефективніше запроваджують в себе європейські стандарти, зауваживши, що аналогічний шлях пройшла раніше нинішній член ЄС Польща.

"Польща - це яскравий приклад того, що може статися (у випадку запровадження реформ)", - відзначив він.

У свою чергу глава польського уряду відзначив, що деякі держави-учасниці саміту могли "очікувати більше", ніж записано в кінцевій декларації.

"Сьогодні не маємо достатньо підстав, аби це (чітку "перспективу членства" - УНІАН) підтвердити, їх немає як з боку ЄС, та і з боку держав-учасниць", - сказав він, висловивши сподівання, що найближчим часом відповідні умови будуть виконанні.

"2011 - це можливий рік завершення переговорів про асоціацію України з ЄС", - додав він на підсумковій прес-конференції саміту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Д.ТУСК на спільній конференції з Г.Ван РОМПЕЄМ заявив про те, що справа Ю.ТИМОШЕНКО може ускладнити завершення переговорів про асоціацію України з Євросоюзом, котру сторони планують парафувати на спільному саміті в грудні цього року.

Вчора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, котрий брав участь в роботі саміту "Східного партнерства", заявив, що українська влада буде наполягати на включені в угоду про асоціацію "перспективи членства" українців в ЄС.

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ЄС передбачив на проекти "Східного партнерства" 1,9 млрд. євро до 2014 року

Варшава. Європейський Союз передбачив на реалізацію проектів в рамках ініціативи "Східне партнерство" 1,9 млрд. євро до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації Другого саміту «Східного партнерства», що 29-30 вересня проходив у Варшаві.

"ЄС зарезервував значні фінансові ресурси - до 1,9 млрд. євро - на 2010-2013 роки для прогресу в реалізації "Східного партнерства" в рамках двосторонніх та регіональних програм", - відзначено в документі.

Згідно з декларацією, ЄС може збільшити обсяг цих коштів в рамках перегляду European Neighborhood review.

“Учасники Варшавського саміту очікують від Єврокомісії пропозицій в рамках наступної кількарічної фінансової перспективи (на 2014-2020 рік) нового інструменту Європейської політики сусідства (ENP), котрі, зокрема, будуть відображати новий рівень амбіцій ENP”, - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що Євросоюз на проекти "Східного партнерства" до 2014 року виділив 600 млн. євро.

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Єврокомісія подає до суду на 18 країн ЄС за порушення на енергетичному ринку

Єврокомісія подасть до суду на 18 країн Євросоюзу з 27 за невиконання ними умов так званого "третього енергетичного пакету", який мав допомогти країнам лібералізувати газовий ринок. Про це повідомляє AFP.

Аналогічні кроки будуть зроблені Єврокомісією щодо 17 країн Євросоюзу щодо електричного ринку. До яких саме держав Єврокомісія має претензії, не повідомляється. Інформагентство уточнює, що Великій Британії, Франції та Іспанії загрожують розгляди і щодо газового, і електричного ринку, а до Німеччини, Італії і Польщі питань немає.

Відповідно до "третього енергопакету", спрямованого на розвиток конкуренції на енергетичних ринках, видобувні компанії не можуть одночасно володіти розподільними і транспортними мережами. У ЄС прийняли зазначений пакет в 2009 році, маючи надію понизити залежність від "Газпрому", який забезпечує більш як чверть поставок газу до Європи. У свою чергу, в концерні виступали проти ухвалення пакету, нагадує Лента.ру.

Як зазначає Reuters, 29 вересня в Єврокомісії висловили сумніви щодо того, що ЄС до 2014 року вдасться створити єдиний газовий і електричний ринки. Серйозним ускладненням в ЄС вважають те, що законодавства багатьох учасників Євросоюзу дотепер не адаптовано до норм "третього пакету".

27 вересня Єврокомісія ініціювала проведення обшуків в офісах дочірніх і залежних компаній "Газпрому" у низці країн Центральної і Східної Європи, а також кількох покупців газу у концерну (польська PGNiG, німецькі EON Ruhrgas і RWE) за підозрою у порушенні антимонопольного законодавства. У свою чергу, в концерні відкинули ці підозри і пообіцяли надати властям ЄС всю необхідну підтримку в розслідуванні, що ведеться.

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