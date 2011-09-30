Курс НБУ на 03.10.11
20:30, 30 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 03.10.11100 USD США - 797.2700 (на 30 вересня - 797.2700)100 EUR - 1076.5537 (на 30 вересня - 1085.4831)10 RUR - 2.4829 (на 30 вересня - 2.5012)Облікові курси банківських металів на 03.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-129875.28 (на 30 вересня-129157.74)961XAG10Срібло-2427.69 (на 30 вересня-2406.96)962XPT10Платина-122620.13 (на 30 вересня-122939.03)964XPD10Паладій-49988.83 (на 30 вересня-49909.10)
Офіційний курс НБУ на 03.10.11
100 USD США - 797.2700 (на 30 вересня - 797.2700)
100 EUR - 1076.5537 (на 30 вересня - 1085.4831)
10 RUR - 2.4829 (на 30 вересня - 2.5012)
Облікові курси банківських металів на 03.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 129875.28 (на 30 вересня - 129157.74)
961 XAG 10 Срібло - 2427.69 (на 30 вересня - 2406.96)
962 XPT 10 Платина - 122620.13 (на 30 вересня - 122939.03)
964 XPD 10 Паладій - 49988.83 (на 30 вересня - 49909.10)
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