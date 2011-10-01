Грищенко заявляє, що справа Тимошенко є внутрішнім питанням України

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що ситуація довкола "газової справи" екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО є внутрішнім питанням України, хоча інші країни можуть висловлювати свою позицію щодо цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Шустер Live, коментуючи заяву європейських лідерів, що ця справа може ускладнити підписання Угоди про асоціацію.

"Я вважаю, що внутрішні процеси мають бути предметом внутрішніх дискусій при тому, що ми маємо дослухатися до думки наших партнерів в Європі, так само як і в інших центрах сучасного впливу", - сказав міністр. В той же час він додав, що конкретне рішення має ухвалювати виключно "внутрішня система та власний виборець".

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що саме Росія виступила першою із заявою щодо даного судового процесу. "Перша заява на підтримку ідеї, що ззовні можна втручатись на суд, була від Росії. Чому саме? Які причини? Чому заява саме Міністерства закордонних справ Російської Федерації була першою?", - сказав К.ГРИЩЕНКО. При цьому він пояснив, що це зумовлене вигодою. "У них є живий, реальний, обґрунтований інтерес. Заснований на вигоді", - заявив дипломат. В той же час міністр зауважив, що висловлювання своєї позиції кожною країною є нормальною практикою.

"Думка, висловлена офіційно Юлією Володимирівною ТИМОШЕНКО, не всіма, але відомими постатями в її політичній силі, щодо необхідності завершення переговорів щодо укладення угоди про асоціацію, тому що ця угода потрібна не уряду ЯНУКОВИЧА чи Президенту ЯНУКОВИЧУ, а уряду АЗАРОВА, а цій державі - є спільною думкою всього суспільства", - сказав він.