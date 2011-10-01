В Одесі майже 2 години йде штурм будівлі, де переховуються злочинці, які розстріляли міліціонерів

В Одесі майже 2 години йде штурм будівлі, в якій переховуються злочинці, що розстріляли вчора міліціонерів.

Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело, наближене до правоохоронних органів.

«Майже 2 години йде перестрілка між працівниками міліції та злочинцями, які засіли в пансіонаті «Мирний», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, територію оточено щільними кордонами міліції.

У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ агентству УНІАН підтвердили, що спецоперація із затримання злочинців триває, людських втрат немає. Будь-яку іншу інформацію у відомстві надати поки що відмовляються.

Як повідомлялося, в ніч на 30 вересня в Одеській області під час спецоперації із затримання громадянина РФ Аслана ДІКАЄВА, який розшукується за скоєння вбивства, у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені.

До пошуків А.ДІКАЄВА та двох його спільників залучено кілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей, введено план перехоплення.

Раніше начальник Управління МВС в Одеській області Михайл ЯЦКОВ зазначав, що озброєним злочинцям не вдалося покинути територію Одеської області.

За його словами, скоріше за все, "злочинці перебувають у Комінтернівському районі. Про це попереджено все населення”.