Злочинців в Одесі обстріляли з гранатомета, усі вони вбиті - УМВС

В Одесі злочинців в оточеному будинку обстріляли з гранатомета, вони всі вбиті.

Про це УНІАН повідомив співробітник Відділу громадських зв`язків Управління МВС України в області Володимир ШАБЛІЄНКО.

Пожежу в будинку зараз гасять пожежні команди.

Як повідомлялося, в ніч на 30 вересня в Одеській області під час затримання громадянина РФ Аслана ДІКАЄВА, який розшукується за скоєння вбивства, в перестрілці із злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо дістали поранення.

У пошуках А.ДІКАЄВА і двох його спільників були задіяні декілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей.

Пізніше співробітникам міліції вдалося встановити місцеперебування злочинців. Там майже 4 години тривала спецоперація з їх затримання.