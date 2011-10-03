Набрала чинності угода між Україною та Аргентиною про скасування віз

2 жовтня набрала чинності угода між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз.

Україна й Аргентина 20 квітня цього року підписали міжурядову угоду про скасування віз.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА, положеннями зазначеної угоди передбачається можливість для громадян сторін в’їжджати, перебувати, прямувати транзитом та виїжджати з територій обох держав без віз з метою туризму або для здійснення іншої неприбуткової діяльності на період не більше 90 днів протягом календарного року.

О.ДИКУСАРОВ додав, що проїзними документами, дійсними для поїздок громадян України в Аргентину на умовах згаданої угоди, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон та проїзний документ дитини.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що реалізація положень угоди забезпечить лібералізацію режими поїздок громадян України до Аргентини, а також сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів в туристичній та культурно-гуманітарній сферах.