Янукович запросив Меркель відвідати Україну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив Федерального канцлера Німеччини Ангелу МЕРКЕЛЬ відвідати Україну.

Про це йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА на адресу А.МЕРКЕЛЬ з нагоди національного свята - Дня німецької єдності, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

"Від імені народу України та від себе особисто щиро вітаю Вас із національним святом Федеративної Республіки Німеччина – Днем німецької єдності. Об`єднання Німеччини стало визначальною історичною подією, яка надала важливого імпульсу масштабним об`єднавчим процесам в Європі. Це свято німецького народу є особливо близьким і для українців, адже з падінням Берлінського муру на Європейському континенті розпочалися якісно нові зміни, які створили й підґрунтя для формування молодої української державності", - йдеться у вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що «незабаром ми відзначатимемо 20-ту річницю визнання Німеччиною незалежності України та встановлення між нашими державами дипломатичних відносин». Він наголосив, що в Україні цінують довіру та взаєморозуміння, що сформувалися в українсько-німецьких міждержавних стосунках.

"Сподіваємося, що Федеративна Республіка Німеччина і надалі підтримуватиме Україну на шляху європейської інтеграції, передусім щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Користуючись нагодою, хотів би поновити Вам, вельмишановна пані Федеральний канцлер, запрошення відвідати Україну з візитом у зручний для Вас час", - зазначається у вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ побажав А.МЕРКЕЛЬ міцного здоров`я та нових здобутків у відповідальній державній діяльності, а також миру і процвітання німецькому народу.