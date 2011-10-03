Анонс на 3 жовтня

* Під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

* Український союз промисловців і підприємців спільно із Швейцарською програмою з підтримки імпорту (SIPPO) проведе семінар з просування продукції українського виробництва на європейський ринок. Розглядатимуться проблематика і перспективи виходу українських компаній на ринок Європи, вимоги європейських замовників до якості вітчизняної продукції, можливості SIPPO у розвитку міжнародних ділових контактів українських експортерів. Учасники: перший віце-президент УСПП С. Прохоров, голова Ради Національних асоціацій товаровиробників В. Ізовіт, ген.директор Асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук, президент УНК «Укравтосельхозмаш» О. Буліженко, представники Посольства Швейцарії в Україні, експерти SIPPO.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки діяльності банківської галузі України за вісім місяців 2011 року". Питання: Стан і перспективи української банківської галузі; Чи готова Україна до можливої ​​другої хвилі світової фінансової кризи? Обмеження валютно-обмінних операцій; Заборона валютного кредитування та обмеження кредитування імпорту. В роботі візьме участь Олександр Сугоняко, президент АУБ, віце-президент Центрально-євразійської банківської федерації.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Свавілля банківських установ із використанням виконавчого напису нотаріуса». 22 вересня 2011 Верховна Рада Україна прийняла Закон України № 7351 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг», в якому фактично посилила права банків, особливо щодо позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки через виконавчий напис нотаріуса. Як ця практика діє в Україні? Якие беззаконня влаштовують банки, зловживаючи цією нормою, розкажуть учасники прес-конференції: Тетяна та Сергій Єгорови, постраждалі від виконавчого напису без належних на те правових підстав; Федір Олексюк, голова асоціації антиколекторів та правозахисників України «Ваша Надія»; Ніна Шевченко, лідер громадського руху «За справедливість, праведність і законність», президент МБФ «Відродження Віфсаїди»; Анатолій Соболевський, юрист ГО «Українська асоціація позичальників» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (067) 342-42-82, (097) 946-16-00, e-mail: nika215@yandex.ru. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться пряма лінія віце-прем`єр-міністра України, міністра інфраструктури України Бориса Вікторовича Колесникова і читачів «АіФ».

15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Середньому класу в Україні - бути!", Присвячена підтримці становлення та розвитку середнього класу в Україну в рамках проведення заключного етапу Ювілейного - Х Всеукраїнського конкурсу "Журналісти - за середній клас". У роботі візьмуть участь: голова журі Конкурсу Василь Костицький, члени журі Конкурсу, народні депутати України, представники малого та середнього бізнесу. Обговорюватимуться засоби стимулювання до висвітлення в ЗМІ проектів становлення середнього класу в Україні; будуть порушені питання відсутності чітко сформульованої державної політики у сфері підтримки малого і середнього підприємництва; обговорюватимуться можливі шляхи подолання адміністративних бар`єрів на етапах становлення малого та середнього бізнесу. Також буде анонсована дата проведення фінального етапу Конкурсу "- урочистої церемонії нагородження переможців і оприлюднені результати Конкурсу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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