Янукович вимагає дисципліни у Кабміні. Дав доручення Азарову

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ забезпечити дисципліну в Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ.

Президент піддав гострій критиці те, що відбулося під час Години запитань до уряду в парламенті, коли до Верховної Ради не прийшли більшість міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ доручив розібратися, хто з міністрів був відсутній, з’ясувати підстави і внести пропозиції Президенту щодо їхньої подальшої долі.

Глава держави зауважив, що сьогодні, перед початком засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ, він мав коротку розмову з прем’єр-міністром М.АЗАРОВИМ та головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, оскільки його обурила інформація про те, що у ВР не відбулася Година уряду через відсутність членів Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що відразу після повернення з відрядження він запитав у прем’єра, чому так сталося, чому існують такі проблеми, чому не узгоджена співпраця між урядом та парламентом.

Президент зізнався, що після розмови з М.АЗАРОВИМ його вразила відповідь прем’єр-міністра ще більше. Президент переповів слова М.АЗАРОВА, що деякі члени Кабінету міністрів втратили почуття відповідальності. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що хоче публічно заявити, що уряд має на своєму найближчому засіданні розглянути питання дисципліни і прийняти відповідні рішення.

Звертаючись до М.АЗАРОВА, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Наводьте порядок і не опускайте голову. Як кажуть, у пісок не ховайте. Тому що без дисципліни у нас нічого не буде… Будуть несподіванки». Він додав, щоб така ситуація, яка виникла в парламенті, була востаннє.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ВР планувала заслухати інформацію віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА щодо скасування пільг. Однак того дня спікер Володимир ЛИТВИН відмовився проводити Годину запитань до уряду через відсутність значної частини міністрів у сесійній залі.

Сьогодні, 3 жовтня, В.ЛИТВИН запропонував, щоб ВР не розглядала законопроекти уряду в першому читанні, доки не налагодиться діалог з Кабміном.

Він нагадав, що законами про Регламент і Кабінет міністрів передбачено, що під час Години запитань до уряду мають бути присутні всі члени Кабміну, а в минулу пленарну п’ятницю прийшли лише троє міністрів, «а деякі навіть не спромоглися прислати заступників міністра, а прислали уповноваженого».

«Я думаю, що так справа далі не піде – або ми будемо працювати, або ні», - додав голова ВР.