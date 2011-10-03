Виконком СНД розраховує до 18 жовтня узгодити проект договору про ЗВТ Співдружності
Москва. Виконком СНД розраховує до 18 жовтня узгодити проект договору про зону вільної торгівлі Співдружності.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови Виконавчого комітету – заступник виконавчого секретаря СНД Анатолій ДРОНЬ сказав сьогодні у Раді федерації Федеральних зборів Росії.
«Хоча на завершальній стадії узгодження документа виникає чимало питань, ми сподіваємося, що ми завершимо - представники держав спільно з Виконкомом - узгодження документа і представимо його на розгляд Ради глав урядів, яка відбудеться 18 жовтня у Санкт-Петербурзі», - сказав А.ДРОНЬ.
Він зазначив, що «новий договір розроблений на основі норм і правил Світової організації торгівлі, в ньому усунуті пропуски існуючої правової бази і значно вдосконалений інструментарій торгової політики».
За словами А.ДРОНЯ, договір передбачає приєднання також третіх країн.