Виконком СНД розраховує до 18 жовтня узгодити проект договору про ЗВТ Співдружності

Москва . Виконком СНД розраховує до 18 жовтня узгодити проект договору про зону вільної торгівлі Співдружності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови Виконавчого комітету – заступник виконавчого секретаря СНД Анатолій ДРОНЬ сказав сьогодні у Раді федерації Федеральних зборів Росії.

«Хоча на завершальній стадії узгодження документа виникає чимало питань, ми сподіваємося, що ми завершимо - представники держав спільно з Виконкомом - узгодження документа і представимо його на розгляд Ради глав урядів, яка відбудеться 18 жовтня у Санкт-Петербурзі», - сказав А.ДРОНЬ.

Він зазначив, що «новий договір розроблений на основі норм і правил Світової організації торгівлі, в ньому усунуті пропуски існуючої правової бази і значно вдосконалений інструментарій торгової політики».

За словами А.ДРОНЯ, договір передбачає приєднання також третіх країн.