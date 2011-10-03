Анонс на 4 жовтня

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров відкриє рух міської кільцевої електрички в Києві.

* Відбудеться пікетування Кабінету Міністрів України з вимогою скасувати мита на експорт зернових. На пікетування прибудуть аграрії зі всієї України. Збір учасників о 9.00 на площі біля стадіону «Динамо».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Український мед і гопак в Буенос-Айресі. Україна офіційно отримала естафету Всесвітнього бджільницького Конгресу". Учасники: члени Організаційного Комітету 43 міжнародного бджільницького Конгресу - Тетяна Васильківська, Юрій Рифяк, Марія Рифяк, Степан Керек, Володимир Шевчук. Офіційна делегація Організаційного комітету щойно повернулася з м. Буенос Айрес (Аргентина), де з 21 по 27 вересня проходив 42 Всесвітній бджільницький Конгрес. Члени делегації розкажуть, як проходив конгрес, який зібрав понад 8,5 тис. бджолярів з усього світу; які країни надішлють найбільші делегації на Конгрес 2013 в Києві; чому Апімондія 2013 стане найбільшою міжнародною подією України після ЄВРО 2012; про український гопак і хліб-сіль у Буенос Айресі та багато іншого.

* Відбудеться брифінг першого заступника голови Антимонопольного комітету України Юрія Кравченка і президента Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леоніда Косянчука, на якому буде повідомлено про партнерство з розвитку добросовісної конкуренції. Зокрема, мова піде про вдосконалення механізму подання до органів Комітету оперативної інформації від учасників ринку нафтопродуктів.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з блогерами та керівниками інтернет-проектів для обговорення теми «Комунікація в період реформ: як владі спілкуватися з народом?»

* Прес-конференція на тему: "Поточні макроекономічні тенденції". Учасники: керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка на тему: «Проведення ХІ Міжнародного Економічного Форуму в м. Трускавець 14-15 жовтня», підготовка до «Олімпійської надії - 2022». Питання: Учасники та доповідачі ХІ Міжнародного Економічного Форуму; Основні дискусійні питання події; Підготовчі особливості цьогорічного заходу; Анонс секції, на якій обговорюватиметься питання національного проекту «Олімпійська надія, - 2022».

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