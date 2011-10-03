Головне на 3 жовтня

Фінанси

Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП в 2011 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло в бік пониження свої прогнози зростання ВВП за всіма найбільшими країнами з розвиненою економікою, оскільки результати 2 кв. 2011 р. виявилися слабкішими, ніж агентство очікувало раніше, і зростання економіки в таких державах сповільнилося до рівнів, що не спостерігалися з 2009 р.

Про це сказано в новому квартальному звіті «Глобальний економічний прогноз», обнародуваному на сайті Fitch.

Зростання на ринках, що розвиваються, на думку агентства, також буде помірнішим, але як і раніше помітним. В цілому, виходячи з ринкових валютних курсів, Fitch переглянуло в бік пониження глобальний економічний прогноз до 2,6% в 2011 р. (проти 3,1% в попередньому звіті), до 2,7% в 2012 р. (3,4% в попередньому прогнозі) і до 3,1% в 2013 р., порівняно з 3,4% згідно з раніше очікуваним.

Також вказується, що свою роль у тиску на економічну активність продовжують відігравати тимчасові чинники. У той же час, недавнє посилення волатильності на фінансових ринках і невизначеність податково-бюджетної політики привели до зниження довіри. Цей момент, у свою чергу, несприятливо позначається на зростанні приватного споживання та інвестицій у бізнес.

«Fitch не очікує другого витка рецесії в своєму базовому прогнозі щодо світової економіки. У той же час, ймовірність рецесії підвищилася, оскільки збільшення волатильності на фінансових ринках може ще більш посилити небажання приймати ризики і зумовити складнішу ситуацію з кредитними ресурсами», – зазначає директор в аналітичній групі Fitch стосовно суверенних рейтингів Марія МАЛАС-МРУЄХ.

«Стосовно єврозони прогноз в даний час припускає близьке до нуля квартальне зростання до 1 кв. 2012 р., що частково відображає дію спостережуваної кризи з суверенним боргом на тлі погіршення настроїв інвесторів в Європі і помітного збільшення невизначеності за період з червня», – додає пані МАЛАС-МРУЕХ.

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Нацбанк може розширити перелік документів для продажу валюти

Національний банк України розглядає можливість розширення переліку документів, необхідних для продажу валюти.

Про це у коментарі УНІАН сказав голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

«Ми думаємо над цим питанням», - заявив він.

При цьому глава НБУ підкреслив, що розширення переліку документів може стосуватися лише резидентів.

«Те, що в наших силах – це збільшити перелік документів, які можна пред`являти під час продажу для резидентів. Ми думаємо над цим», - сказав С.АРБУЗОВ, зазначивши, що стосовно нерезидентів такий крок не має сенсу.

«Для нерезидента це не має сенсу. Тому що якщо нерезидент обміняє без документа, то він потім не зможе купити (валюту)», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він зазначив, що Нацбанк не планує вводити якісь обмеження сум для обміну валюти з пред`явленням документів.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

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Нові правила обміну валюти вже заощадили понад 500 млн. дол. резерву - Арбузов

За період дії в Україні нових правил обміну валюти заощаджено понад 0,5 млрд. дол. резерву.

Про це у коментарі УНІАН сказав голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

«За ці дні ми вже заощадили більш ЯК півмільярда доларів з резервів», - сказав він.

С.АРБУЗОВ зазначив, що економія відбулася за рахунок того, що тіньовому бізнесу обмежені можливості З обміну валюти.

«Попит населення задовольняється, і черг в обмінниках немає. А тіньовий бізнес, який на цьому ринку знаходився, він просто не може сьогодні скористатися цією послугою, як раніше користувався», - сказав глава НБУ.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

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Клюєв: дефолт Україні не загрожує

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ запевняє, що Україні не загрожує жоден дефолт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ заявив під час Погоджувальної ради ВР, відповідаючи на слова народного депутата від "БЮТ-Батьківщини" Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ про те, що Україна стоїть на порозі дефолту.

«Все, що стосується дефолту, то люди, які озвучують такі речі, просто ще не стали державними діячами. Можливо, десь щось прочитали, можливо, десь щось вивчили, навчилися слова «дефолт», але не знають, коли і в який час його застосовувати», - заявив А.КЛЮЄВ.

За словами першого віце-прем’єр-міністра, подібні заяви є провокацією. «Жодного дефолту немає, платежі йдуть вчасно, жодних не було зупинок», - сказав А.КЛЮЄВ і додав, що на казначейських рахунках перебувають 20 млрд. грн. та близько 3 млрд. доларів.

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Провайдерам можуть дозволити блокувати сайти фінансових пірамід - законопроект

Парламент підключився до боротьби з фінансовою пірамідою МММ-2011, у легітимності якої раніше засумнівалися чиновники Держфінпослуг і Антимонопольного комітету, а також «ПриватБанк».

Як повідомляє biz.liga.net, народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція Партії регіонів) і Олег ГЕЙМАН (група «Реформи заради майбутнього») запропонували розширити в ст. 39 закону "Про телекомунікації" повноваження операторів і провайдерів телекомунікацій. Тепер вони "зобов`язані на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється діяльність із подання фінансових послуг без ліцензій", - йдеться в проекті №9232.

Як пише «Коммерсант-Украина» в матеріалі «Фінансовим пірамідам відключать Інтернет», у системи МММ-2011 є сайт, проте він знаходиться в доменній зоні .com - поза українською юрисдикцією - й не може бути закритий. З ухваленням закону Держфінпослуг зможе через суд закрити українцям доступ до веб-ресурсу системи, що не має ліцензії. Зокрема, Інтернет-провайдери заблокують доступ до веб-сторінки МММ-2011, а телефонні оператори - до номерів фіксованого або мобільного зв`язку організації.

"Це зробить неможливою діяльність фінансових пірамід в Україні з обману легковажних громадян через Інтернет-ресурси", - вважають депутати.

Нагадаємо, «ПриватБанк» блокуватиме онлайн-платежі учасників так званої Фінансової соцмережі МММ-2011, діяльність якої має ознаки фінансової піраміди.

Як повідомляв УНІАН, із початку осені в Києві й регіонах України почали з`являтися яскраво-оранжеві білл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій МАВРОДІ, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи їм високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, що вносяться новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади понад 10 млн. осіб.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися такими ж, що й 17 років тому. Проте, українці, за їхніми словами, активно вкладають у піраміду.

За інформацією Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, юридична особа «МММ-2011» статус фінансової установи не отримувала й тому не може займатися наданням будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

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ПЕК

Україна і Казахстан можуть створити космічні системи для вивчення нафтогазових районів Каспію

Москва. Україна і Казахстан можуть створити космічні системи для вивчення нафтогазових районів Каспію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив сьогодні віце-президент АТ «Національний центр космічних досліджень і технологій» Національного космічного агентства Казахстану Маліс АБСАМЕТОВ на міжнародній конференції «Космічні дослідження в державах-учасницях СНД: інтеграція, потенціал розвитку і правовий аспект» у Москві.

«Враховуючи високий науковий, технологічний і виробничий потенціал космічної галузі України, опрацьовується можливий напрямок двосторонньої співпраці в таких областях, як розробка космічних систем для вивчення природних ресурсів Землі, моніторингу довкілля і нафтогазових районів Каспійського регіону», - сказав М.АБСАМЕТОВ

За його словами, розглядається можливість проведення спільних наукових досліджень щодо створення нових космічних матеріалів і технологій.

М.АБСАМЕТОВ підкреслив, що між Національним космічним агентством Казахстану і Державним космічним агентством України проводиться активна спільна робота.

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Кабмін оприлюднив затверджені умови приватизації держпакетів "Захід-" і "Київенерго"

Кабінет Міністрів України на своєму офіційному сайті оприлюднив розпорядження про приватизацію державних пакетів акцій "Захід-" і "Київенерго".

Відповідно до обнародуваного на сайті розпорядження від 21 вересня 2011 р. №930-р, початкова вартість 45,103% держпакета акцій "Західенерго" складає 1 млрд. 932 млн. грн.

У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ "Західенерго" можуть брати участь компанії, які: виробляли протягом трьох останніх років електроенергію в обсязі не менше 30% від обсягу виробництва електроенергії "Західенерго" за той же період; безпосередньо володіли протягом останніх трьох років більш ніж 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють виробництво електроенергії у вищезгаданих обсягах.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, передбачається погашення протягом шести місяців з моменту придбання покупцем права власності на пакет акцій простроченої заборгованості перед бюджетом, за позабюджетними платежами і страхуванні; погашення заборгованості Товариства за кредитами, наданими під гарантії Кабінету міністрів України; недопущення утворення простроченої заборгованості ПАТ за платежами до бюджетів усіх рівнів і соціальних платежах; використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менше 70% від обсягу палива, використовуваного Товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках, які знаходяться у власності компанії на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій ПАТ.

В інноваційно-інвестиційній діяльності Товариства передбачається протягом 2011-2016 рр. така встановлена потужність ТЕС: Бурштинської ТЕС - не менше 2310 МВт; Ладижинської ТЕС - не менше 1800 МВт; Добротворської ТЕС - не менше 500 МВт. Зменшення встановленої потужності допускається лише в разі прийняття Міненерговігуллям відповідного рішення. Передбачається також розробка до 30 червня 2012 р. проекту програми розвитку і технічного переозброєння ПАТ "Західенерго" на період до 2016 року, яким передбачається: реконструкція протягом п`яти років з моменту продажу акцій блоків Бурштинської ТЕС з приведенням їх регулюючої потужності у відповідність з вимогами Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) і забезпеченням загального збільшення потужності і діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менше ніж на 50 МВт; реконструкція протягом п`яти років з моменту продажу блоків Челябінської ТЕС з приведенням їх регулюючої потужності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності і діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менше ніж на 30 МВт; реконструкція протягом п`яти років блоків Добротворської ТЕС з приведенням їх регулюючої потужності у відповідність з вимогами Європейської мережі; реконструкція до 31 грудня 2015 р. Ладижинської ТЕС. Передбачається також здійснення щорічних інвестицій для модернізації загальностанційного обладнання (зокрема системи хімічної водопідготовки, паливоподачі і відкритого розподільного пристрою тощо) на рівні не менше середньорічного обсгу за останні три роки до приватизації; впровадження до 31 грудня 2014 р. інтегрованої в межах Товариства автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії і програмно-технічних комплексів для взаємодії вказаної системи із суміжними суб`єктами Оптового ринку електроенергії тощо.

Конкурсними умовами, як у разі з приватизацією держпакета "Київенерго", так і "Західенерго", передбачається протягом п`яти років з моменту продажу голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення в інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна.

Також передбачається спрямування частини прибутку за підсумками 2011 р. у розмірі не менше 30% на виплату дивідендів і переказ до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбані в процесі приватизації пакети акцій Товариства.

Відповідно до обнародуваного на сайті розпорядженні КМУ від 21 вересня 2011 р. №931-р, початкова вартість 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" становить 432 млн. 305 тис. грн.

У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ "Київенерго" можуть брати участь компанії, які: виробляли і постачали протягом останніх трьох років електроенергію в обсязі не менше 30% від обсягу передачі і постачання електроенергії "Київенерго" за той же період; безпосередньо володіли протягом останніх трьох років більш ніж 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють діяльність з передачі і постачання електроенергії у вищезгаданих обсягах.

До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, в статутному капіталі яких частках, що належить Україні або іншій державі, становить понад 25%, а також прямо або побічно контрольовані цими юрособами компанії тощо.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, укладеними за підсумками конкурсу, покупець зобов`язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за куплену електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (світових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів; погашати відповідно до умов укладених договорів заборгованості Товариства за кредитами, наданими під гарантії Кабінету міністрів України; погасити протягом шести місяців з моменту продажу прострочену заборгованість ПАТ перед бюджетом, за позабюджетними платежами і за соціальним страхуванням; виконувати діючі умови угоди між акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" і Київською міськдержадміністрацією щодо реалізації проекту управління і реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 р.

У соціальній діяльності Товариства планується погашення простроченої заборгованості щодо заробітної плати і соціальних виплат протягом місяця після переходу до покупця права власності на пакет акцій; недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат працівникам компанії, передбачених колективним договором; поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів тощо.

Нагадаємо, голова Фонду держмайна раніше заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", що відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". Реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

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«Нафтогаз» вирішив сам продавати газ кінцевим споживачам

Правління НАК «Нафтогаз України» вирішило передати функції щодо реалізації природного газу від ДК «Газ України» до НАК «Нафтогаз України».

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня. Україна» (№35 від 30 вересня 2011 року) з посиланням на копію протоколу (№164 від 26 серпня 2011 року) засідання правління НАК «Нафтогаз України», на якому нібито було прийняте таке рішення.

Згідно з документом, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Геннадій ЮР’ЄВ аргументував «доцільність передачі функцій щодо реалізації природного газу від ДК «Газ України» до НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, в документі наголошується, що на сьогодні ДК «Газ України» виступає в ролі посередника при передачі газу газорозподільним підприємствам для реалізації населенню та бюджетним організаціям. Таким чином, передача функцій реалізації природного газу до апарату НАК «Нафтогаз України» дасть змогу уникнути дублювання функцій, а також значно поліпшить платіжну дисципліну за реалізований природний газ.

Г.ЮР’ЄВ також звернув увагу на той факт, що розрахунки за реалізований «Нафтогазом» природний газ значно кращі, ніж розрахунки з ДК «Газ України». «Приміром, заборгованість підприємств з газопостачання і газифікації перед ДК «Газ України» за газ, реалізований тільки для промислових споживачів у 2010 році, перевищує 500 млн. грн. У той же час, заборгованість підприємств перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ, поставлений у 2011 році для промислових споживачів, відсутнє», - пише видання.

За рішення про передачу «Нафтогазу» функцій з продажу газу споживачам присутні члени правління компанії проголосували одностайно. «Визнати доцільною передачу функцій з реалізації природного газу від ДК «Газ України» до НАК «Нафтогаз України» шляхом укладення «Нафтогазом України» договорів купівлі-продажу природного газу із споживачами і підприємствами з газопостачання і газифікації», - йдеться в рішенні правління.

Крім того, документом вирішено «вжити заходів щодо збільшення заявленого при отриманні «Нафтогазом України» ліцензії на здійснення господарської діяльності стосовно постачання природного газу за нерегульованим тарифом обсягу постачань природного газу з одночасним скасуванням такої ліцензії ДК «Газ України».

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Перша нитка «Північного потоку» буде запущена в експлуатацію 8 листопада - Міллер

Москва. Перша нитка газопроводу «Північний потік» буде запущена в експлуатацію 8 листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Будівництво першої нитки закінчене, ведуться пуско-налагоджувальні роботи і йде заповнення труби газом. Сьогодні, Володимир Володимирович, я готовий вам назвати точну дату, коли газопровід стане до ладу. Це 8 листопада 2011 року», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, збудовано понад 700 км другої нитки газопроводу, що становить близько 60% від усієї довжини другої труби.

Також О.МІЛЛЕР повідомив, що з введенням першої нитки запускається екологічний моніторинг.

Він зазначив, що на етапі проектування і будівництва на екологію проекту виділено 100 млн. євро. «Зараз на перші 3 роки ми визначили обсяг фінансування на постійний екологічний моніторинг у 40 млн. євро. У тисячах точок вздовж труби проводяться і проводитимуться виміри, і ми дотримуватимемося всіх екологічних стандартів, які нам наказані». – сказав глава «Газпрому».

Довідка УНІАН. «Північний потік» – газопровід, що сполучає Виборг у Росії і Грайфсвальд у Німеччині, прокладений по Балтійському морю і має сукупну плановану пропускну спроможність у 55 млрд. куб. м. Комерційні постачання першою гілкою газопроводу (27,5 млрд. куб. м), як очікується, розпочнуться в 4 кв. 2011 р. Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу "Північний потік" веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GMBH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.

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У Чорнобильській зоні розпочинається будівництво сховища шкідливих відходів

5 жовтня у Чорнобильській зоні відчуження на майданчику комплексу «Вектор» відбудеться церемонія початку будівництва Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході візьмуть участь міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР та Голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Будівництво сховища фінансується за рахунок допомоги уряду Великої Британії в рамках ініціативи країн Великої Вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» з наданням додаткового фінансування з боку Європейського Союзу. Будівництво сховища дасть змогу забезпечити безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання з метою проведення їхньої характеризації та паспортизації з подальшим розміщенням на безпечне зберігання мінімум на 50 років. Очікується, що даний об`єкт буде введений в експлуатацію в кінці 2012 року – на початку 2013.

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Агро

Завтра аграрії мають намір пікетувати Кабмін з вимогою скасувати мита на експорт зернових

Завтра аграрії мають намір пікетувати Кабінет міністрів України з вимогою скасувати мита на експорт зернових.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Аграрного спілки України.

«Запрошуємо всіх, хто не хоче миритися зі здирницьким ставленням уряду до селянина, взяти участь у запланованому заході», – йдеться у звернення АСУ.

Приводом для пікетування будинків уряду і Верховної Ради стало те, що Кабмін не зреагував на численні звернення агровиробників з проханням скасувати мита на експорт зернових культур. «Більше того, погіршуючи ситуацію, уряд має намір продовжити дію експортного мита на пшеницю, ячмінь і кукурудзу, а також запровадити з 1 січня 2012 року вивізні мита на сою, ріпак і олію соняшникову», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що на пікетування прибудуть аграрії з усієї України. Збір пікетувальників розпочнеться 4 жовтня о 9.00 на площі біля стадіону «Динамо».

Нагадаємо, що з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці і жита в розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро/тонну, на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро/тонну.

В результаті, експорт з України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.

Аграрна спілка України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортні мита на зернові культури.

28 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК висловив занепокоєння тим, що на сьогодні експорт зерна з України практично вдвічі нижче очікуваного рівня.

“Нас найбільше турбує експорт зерна. Ми, до речі, мали проекспортувати, за прогнозами, на сьогодні 6 млн. тонн, а проекспортували всього 3 млн..”, - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що у вересні експорт зерна склав 1,1 млн. тонн зерна і щодня обсяг експорту зменшується. Як приклад він повідомив, що на 27 вересня обсяг експорту склав 16 тис. тонн. “Це не той показник, який необхідний для аграрного сектора”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

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Завтра уряд розгляне питання експортного мита на зерно – Клюєв

Завтра на нараді в Кабінеті міністрів України буде розглянуто питання щодо експортного мита на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що «завтра о 10 годині у прем`єр-міністра України буде нарада з цього питання».

Як повідомляв УНІАН, Мінекономіки пропонує продовжити дію експортних мит на зерно до 1 січня 2013 року і запровадити їх на соняшникову олію.

Відповідна пропозиція міститься в законопроекті, підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі і розміщеному на сайті відомства.

Згідно з документом, на експорт соняшникової олії пропонується встановити мито 10% від митної вартості товару, але не менше 84 євро за тонну, на сою - 12%, але не менше 33 євро за тонну, на ріпак - 9%, але не менше 15 євро за тонну.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці та жита а розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро/тонну, на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро/тонну.

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Соцполітика

За межами України мешкає 6,5 млн. емігрантів - 14,4% українського населення

За межами України мешкає 6,5 млн. емігрантів, що становить 14,4% українського населення.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містяться в інформаційних матеріалах, розповсюджених на прес-конференції у Києві Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.

При цьому з українських трудових мігрантів, приблизна кількість яких,за різними оцінками, наразі становить близько 2,5 млн., 67% є чоловіки, 33% - жінки.

Найчастіше українці обирають для трудової міграції Росію та країни ЄС. Серед останніх найбільш популярні: Італія, Чеська Республіка, Польща, Угорщина, Іспанія та Португалія.

За даними МОМ, 54% українських мігрантів працюють у галузі будівництва, 17% - у сфері домашнього догляду, по 9% - у сільськогосподарському секторі та торгівлі, ще 6% - у промисловості та 5% займаються іншими видами робіт.

Найбільша кількість громадян виїжджає із Закарпатської та Чернівецької областей, найменша - з Київської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської.

Головним чинником, що впливає на міграційну поведінку мешканців різних регіонів, є економічна ситуація. Наприклад, в Донецькій області середній дохід на душу населення становить 683 дол., водночас на Буковині, звідки на заробітки за кордон виїжджає найбільше людей, середній дохід становить 352 дол.

Серед інших чинників, що стимулюють трудову міграцію, є близькість до кордону з ЄС, налагоджені міграційні та культурні зв`язки.

Щодо рівня освіти українських трудових мігрантів, то, за даними МОМ, 59% мають повну середню освіту, 17% - базову чи неповну вищу освіту, 14% - вищу освіту, 10% - початкову або незакінчену середню освіту. Проте незалежно від рівня освіти, майже всі українські трудові мігранти працюють на роботах, що не потребують високої кваліфікації.

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Будівництво

На Генплан Києва до 2025 р. необхідно близько 500 млрд. грн. – Броневицький

Вартість реалізації Генерального плану Києва на період до 2025 року становить близько 500 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні начальник комунального об’єднання «Інститут Генерального плану м. Києва» Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ під час розширеної колегії КМДА.

”Реалізація Генплану потребує коштів. Вартість його реалізації складає близько 500 млрд. грн. за рахунок усіх джерел фінансування. Вартість невідкладних заходів з модернізації міської інфраструктури, реставрації пам’яток культурної спадщини, будівництва житла, об’єктів соціальної сфери складає близько 150 млрд. грн.”, - сказав С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Що стосується, зокрема, будівництва житла, то, за його інформацією, в цілому територіальні ресурси міста дозволять до 2025 року побудувати до 28 млн. кв. м. житла.

«Згідно зі Стратегію розвитку Києва до 2025 року, в основу плану покладено принцип «центр поруч з домом». Компактні мікрорайони для будівництва соціального житла заплановано створити в Південних Осокорках, на частині території теплиць с/г «Пуща Водиця», на масиві Теремки», – сказав С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, планується зводити не менше 200 тис. кв. м. соціального та доступного житла щороку, тобто до 3 млн. кв. м до 2025 року. Передбачається також модернізація та комплексна реконструкція кварталів застарілого житлового фонду з ліквідацією аварійного та застарілого житла загальною площею 2,9 млн. кв. м.

«У наступні роки буде реалізовано пілотні проекти комплексної реконструкції кварталів у межах вулиць Маршала Гречка, Стеценка, вулиць Попудренка, Червоногвардійської, Мініна та Червоноткацької. У перспективі ж передбачена комплексна реконструкція всіх кварталів застарілої панельної 5-поверхової забудови”, - додав він.

Як поінформували в КМДА, вартість передбаченого житлового будівництва становить 194 млрд. грн. З них 13,2 млрд. грн. – це вартість зведення соціального житла та реконструкції гуртожитків, які заплановані до 2015 року.

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Різні теми

Янукович вимагає дисципліни у Кабміні. Дав доручення Азарову

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ забезпечити дисципліну в Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ.

Президент піддав гострій критиці те, що відбулося під час Години запитань до уряду в парламенті, коли до Верховної Ради не прийшли більшість міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ доручив розібратися, хто з міністрів був відсутній, з’ясувати підстави і внести пропозиції Президенту щодо їхньої подальшої долі.

Глава держави зауважив, що сьогодні, перед початком засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ, він мав коротку розмову з прем’єр-міністром М.АЗАРОВИМ та головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, оскільки його обурила інформація про те, що у ВР не відбулася Година уряду через відсутність членів Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що відразу після повернення з відрядження він запитав у прем’єра, чому так сталося, чому існують такі проблеми, чому не узгоджена співпраця між урядом та парламентом.

Президент зізнався, що після розмови з М.АЗАРОВИМ його вразила відповідь прем’єр-міністра ще більше. Президент переповів слова М.АЗАРОВА, що деякі члени Кабінету міністрів втратили почуття відповідальності. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що хоче публічно заявити, що уряд має на своєму найближчому засіданні розглянути питання дисципліни і прийняти відповідні рішення.

Звертаючись до М.АЗАРОВА, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Наводьте порядок і не опускайте голову. Як кажуть, у пісок не ховайте. Тому що без дисципліни у нас нічого не буде… Будуть несподіванки». Він додав, щоб така ситуація, яка виникла в парламенті, була востаннє.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ВР планувала заслухати інформацію віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА щодо скасування пільг. Однак того дня спікер Володимир ЛИТВИН відмовився проводити Годину запитань до уряду через відсутність значної частини міністрів у сесійній залі.

Сьогодні, 3 жовтня, В.ЛИТВИН запропонував, щоб ВР не розглядала законопроекти уряду в першому читанні, доки не налагодиться діалог з Кабміном.

Він нагадав, що законами про Регламент і Кабінет міністрів передбачено, що під час Години запитань до уряду мають бути присутні всі члени Кабміну, а в минулу пленарну п’ятницю прийшли лише троє міністрів, «а деякі навіть не спромоглися прислати заступників міністра, а прислали уповноваженого».

«Я думаю, що так справа далі не піде – або ми будемо працювати, або ні», - додав голова ВР.

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Завтра на півночі, сході та у центрі України очікуються невеликі дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на півночі Лівобережжя, вдень у північних, східних та центральних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у західній частині подекуди туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, на сході, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 16-21°, у західних та Одеській областях 20-25°; у східній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°, вдень 12-17° тепла.

У Київській області у вівторок вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°. У Києві температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 15-20°, у Дніпрі біля Києва 15°.

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УНІАН