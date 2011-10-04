Український космонавт може полетіти на МКС за квотою Росії при наявності 150 млн. дол.

Москва. При наявності 150 млн. доларів український космонавт може відбути на Міжнародну космічну станцію за рахунок квоти Російської Федерації після 2013 року.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ заявив у Москві голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Юрій АЛЕКСЄЄВ.

Зокрема, він повідомив, що політ українського космонавта обговорювався ще півтора роки тому на нараді з колишнім головою Роскосмоса Анатолієм ПЕРМІНОВИМ.

«Ми поставили питання про те, що має бути повноцінний політ із піврічним перебуванням на МКС за рахунок квоти росіян, оскільки міжнародні квоти вже розписані», - сказав Ю.АЛЕКСЄЄВ.

Водночас він зазначив, що ціна питання становить близько 150 млн. доларів.

За словами глави ДКАУ, в цю суму входить підготовка космонавта у трьох центрах в Європі, Америці та Росії, а також витрати на те, щоб один вантажний корабель «Прогрес» доставив для нього продукти, воду й усе інше.

«Ми доповіли урядові. Микола Янович (АЗАРОВ) сказав, що про це пам`ятає, і по мірі зростання нашого добробуту будемо думати про те, щоб український космонавт полетів», - заявив Ю.АЛЕКСЄЄВ, додавши, що російська сторона готова надати таку можливість за рахунок своєї квоти.

Також він зазначив, що цей політ може відбутися лише після 2013 року, оскільки до того часу все розписано, і необхідно два роки підготовки.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що не виключає можливості польоту в космос другого українського космонавта.