Курс НБУ на 04.10.11

Офіційний курс НБУ на 04.10.11100 USD США - 797.2700 (на 3 жовтня - 797.2700)100 EUR - 1062.5217 (на 3 жовтня - 1076.5537)10 RUR - 2.4464 (на 3 жовтня - 2.4829)Облікові курси банківських металів на 03.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-129875.28 (на 30 вересня-129157.74)961XAG10Срібло-2427.69 (на 30 вересня-2406.96)962XPT10Платина-122620.13 (на 30 вересня-122939.03)964XPD10Паладій-49988.83 (на 30 вересня-49909.10)

Офіційний курс НБУ на 04.10.11 100 USD США - 797.2700 (на 3 жовтня - 797.2700) 100 EUR - 1062.5217 (на 3 жовтня - 1076.5537) 10 RUR - 2.4464 (на 3 жовтня - 2.4829) Облікові курси банківських металів на 03.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 129875.28 (на 30 вересня - 129157.74) 961 XAG 10 Срібло - 2427.69 (на 30 вересня - 2406.96) 962 XPT 10 Платина - 122620.13 (на 30 вересня - 122939.03) 964 XPD 10 Паладій - 49988.83 (на 30 вересня - 49909.10)

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