Путін націлився на Євразійський економічний союз

На базі Митного союзу і Єдиного економічного простору можна створити повноцінний економічний союз, вважає прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

"Розбудова Митного союзу і Єдиного економічного простору закладає основу для формування в перспективі Євразійського економічного союзу. Одночасно йтиме і поступове розширення кола учасників Митного союзу і ЄЕП за рахунок повноцінного підключення до роботи Киргизії і Таджикистану", - написав В.ПУТІН у статті в газеті "Известия".

"Ми не зупиняємося на цьому і ставимо перед собою амбітне завдання: вийти на наступний, вищий рівень інтеграції - до Євразійського союзу", - підкреслив російський прем`єр.

При цьому, відзначив В.ПУТІН, не йдеться про те, що відтворювати або копіювати СРСР.