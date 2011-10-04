ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Арбузов: Нові правила обміну валюти вже заощадили понад $ 0,5 млрд. резервів НБУ», в якому пише: за оцінками Нацбанку, введення паспортизації купівлі-продажу готівкової валюти за півтора тижні дозволило регулятору заощадити близько $ 500 млн. золотовалютних резервів. Нововведення істотно обмежило можливість обміну валюти для тіньового бізнесу...

http://delo.ua/finance/arbuzov-novye-pravila-obmena-valjuty-uzhe-sekonomili-bolee-05-m-165483/

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Також «Діло» в публікації «Українське зерно може повернутися на ринок Єгипту - делегація GASС прибула до України» пише: керівники державного імпортера Єгипту - компанії GASС - зустрілися з представниками українських аграрних організацій. GASС згоден повернути Україну до списку офіційних постачальників за наявності гарантій якості зерна...

http://delo.ua/business/ukrainskoe-zerno-mozhet-vernutsja-na-rynok-egipta-delegacija-gas-165491/

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«Діло» в публікації «ВіЕйБі Банк звинувачує свого акціонера в крадіжці 1 млрд. грн." пише: ВіЕйБі Банк, що входить до топ-30 за розміром активів, подав до суду на колишнього главу наглядової ради банку Сергія Максимова за розкрадання кредитних коштів. До кризи Максимов був мажоритарним акціонером банку, зараз йому належить близько 15,4% акцій фінустанови...

http://delo.ua/finance/viejbi-bank-obvinjaet-svoego-akcionera-v-vorovstve-1-mlrd-grn-165456/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Рада змінює явку на закони», в якому пише: більшість Верховної Ради вирішила у вівторок розглянути всі законопроекти про вибори. На думку опозиції, це робиться з метою їх відхилити, аби приступити до розгляду президентського проекту закону про вибори, як тільки він буде поданий до парламенту. Крім цього, в середу депутати домовилися розглянути ініціативи, присвячені декриміналізації Кримінального кодексу в частині економічних злочинів. За наполяганням спікера Володимира Литвина урядові законопроекти Рада розгляне тільки в п`ятницю, і то за умови явки всіх членів уряду...

http://www.kommersant.ua/doc/1786741

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «На приватному слові», в якому пише: у Донецькому аеропорту з`явиться термінал для приватної авіації, більшу частину коштів на будівництво якого - 181 млн. грн. - виділять із держбюджету. Регіон зараз активно розвивається, і в перспективі послуга буде затребувана бізнесом, впевнені його представники. Експерти ж звертають увагу на те, що термінал побудують на кошти платників податків, хоча гострої необхідності в ньому зараз немає - в країні не більше 60 приватних літаків, а в аеропорту вже є кілька приватних терміналів...

http://www.kommersant.ua/doc/1787341

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Осінь не допомогла сталеварам» пише: незважаючи на закінчення сезону відпусток і завершення релігійних свят в мусульманських країнах, попит на металопрокат залишився на низькому рівні, що не дозволило вітчизняним компаніям поліпшити виробничі показники...

http://markets.eizvestia.com/full/osen-ne-pomogla-stalevaram

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Соціальний оскал влади», в якому пишуть: головне полягає не в тому, що публічно говорять і роблять високопосадовці регіонали в соціальній сфері. Головне - з якою метою і якими методами вони реалізують задумане. А ці цілі і методи такі, що простим українцям, швидше за все, пора б уже за голову хапатися від усвідомлення того, якими жахливими можуть бути наслідки для їх особистого кишені і добробуту від необдуманого і безвідповідального голосування на виборах...

http://state.eizvestia.com/full/socialnyj-oskal-vlasti

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Газпром» будує плани», в якому пишуть: заради своїх амбітних цілей щодо завоювання ринку ЄС «Газпром» продовжує реалізовувати плани з будівництва нових газопроводів в обхід України, незважаючи на критичні відгуки експертів про їхню економічну обґрунтованість...

http://markets.eizvestia.com/full/gazprom-stroit-plany

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Газета «Сьогодні» у публікації «Поліси автоцивілки подорожчали, а ДАІ треба викликати як і раніше» пише: минуло два тижні з тих пір, як страхові компанії почали страхувати цивільну відповідальність водіїв на випадок ДТП по-новому - з використанням поліса тільки одного типу, а не трьох типів, як раніше, і європротоколу, що дозволяє врегулювати дрібні ДТП без виклику ДАІ. Але, як з`ясувалося, для водіїв поки помінялося лише те, що зросла ціна поліса на 100-200 гривень...

http://www.segodnya.ua/news/14294870.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Під ЧАЕС з`явиться ядерний смітник» пише: відходи з усієї країни заховають під Києвом на 50 років. Кажуть: це безпечно, але краще б подалі від столиці...

http://www.segodnya.ua/news/14294854.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Захист споживача: що нового?» пише: набув чинності Закон «Про відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок дефекту продукції». Це - крок наших законодавців із наближення національних норм до цивілізованих стандартів. Що змінилося...

http://economics.unian.net/ukr/detail/104486

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Стратегію-2020» закликали переписати з урахуванням кризи» пише: Рахункова палата РФ закликає урядових експертів переписати «стратегію-2020» з поправкою на кризу. Інакше все написане ними залишиться теорією...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1382131/ispravit_pod_krizis

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Також «Ведомости» в публікації «Помер колишній віце-президент ЮКОСа Алексанян» пишуть: у Москві в себе вдома у віці 38 років помер колишній виконавчий віце-президент, а раніше юрист ЮКОСу Василь Алексанян. Поки він знаходився в СІЗО за звинуваченням в розкраданні акцій і майна «Томскнафти» на суму більше 12 млрд. руб., відмиванні та ухилянні від сплати податків, виявилося, що у нього СНІД у важкій стадії, туберкульоз і рак печінки. Як наслідок, він майже втратив зір - позначилася відсутність адекватного лікування дитячої травми ока. Він міг би залишитися живим, якби не провів багато часу у слідчому ізоляторі...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1382076/skonchalsya_byvshij_viceprezident_yukosa_aleksanyan

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Видання «Известия» в публікації «Новий інтеграційний проект для Євразії - майбутнє, яке народжується сьогодні» пише: 1 січня 2012 стартує Єдиний економічний простір Росії, Білорусії та Казахстану. Про інтеграційні процеси Володимир Путін розмірковує в статті, написаній спеціально для «Известий»...

http://www.izvestia.ru/news/502761

(УНІАН)