Ситуація із затриманим в Лівії українськими громадянами залишається без змін - МЗС

Ситуація із затриманим в Лівії українськими громадянами залишається без змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ситуація без змін. Українські дипломати відвідують їх на щоденній основі», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, ведуться подальші переговори щодо звільнення українських громадян.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що є чітка відповідь від лівійської сторони про те, що як тільки буде завершено розслідування щодо перебування українських громадян на території Лівії, вони повернуться в Україну.

«Ми очікуємо формування лівійського уряду, що позитивно вплине на цей процес», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали більш як 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамахірії Муамару КАДДАФІ.

5 вересня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19 вересня доручив прем’єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ та голові Служби зовнішньої розвідки України Григорію ІЛЛЯШОВУ вжити усіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян України, затриманих у Лівії.