Верховна Рада жодного стосунку до паркану перед будівлею парламенту не має - Литвин

Верховна Рада жодного стосунку до паркану перед будівлею парламенту не має.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо того, хто дав розпорядження встановити паркан біля ВР.

Він зазначив: «Ви для того журналісти, щоб з’ясувати, хто його поставив». «Я зі свого боку зроблю відповідний запит, хто його поставив, щоб не відхрещувалися ті, хто його поставив», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він заявив: «Я стою і стояв на тому і виходжу з того, що люди мають право підступитися до своїх обранців».

Як наголосив В.ЛИТВИН, після того, «коли зламали той маленький парканчик, який був біля Верховної Ради і до якого мала відношення Верховна Рада, ми жодним чином нічого не робили і не збираємося, бо за будь-якими парканами ніхто сховатися не може».