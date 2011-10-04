Набрала чинності угода між урядами України та Аргентини про скасування віз

2 жовтня набрала чинності угода між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Положеннями зазначеної угоди передбачається можливість для громадян сторін в’їжджати, перебувати, прямувати транзитом і виїжджати з території обох держав без віз з метою туризму або для здійснення іншої неприбуткової діяльності на період не більше 90 днів протягом календарного року.

Проїзними документами, дійсними для проїздок громадян України в Аргентину на умовах згаданої угоди, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон і проїзний документ дитини.

За словами О.ДИКУСАРОВА, реалізація положень угоди забезпечить лібералізацію режиму поїздок громадян України до Аргентини, а також сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів у туристичній і культурно-гуманітарній сферах.