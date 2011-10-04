Львівщина ще не готова до переходу на свій час - Цимбалюк

Львівська область не готова до запровадження на своїй території власного часу, відмінного від київського.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, коментуючи ініціативу Львівської облради запровадити в регіоні свій час.

"Думаю, що сьогодні ми ще не готові, щоб Львівщина жила за окремим часом", - сказав він, зауваживши, що наразі з цього питання очікуються висновки фахівців, які мають встановити, як відміна часу вплине на стан здоров’я громадян.

Водночас М.ЦИМБАЛЮК погодився, що для бізнесу регіону, який постійно має комунікації із Західною Європою, чинний час не є дуже зручним. "Але, я думаю, що ми знайдемо золоту середину, коли все таки ми залишимося на часі державному, українському, а той, хто особисто захоче жити за загальноєвропейським, тому звичайно ніхто цього не заборонить", - додав М.ЦИМБАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою передбачено установити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Даною постановою визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою відмінено щорічне переведення годинників на зимовий та літній час.