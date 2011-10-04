Головне на 4 жовтня

Енергетика

Верховна Рада України ратифікувала Гарантійну угоду (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 299 народних депутатів із 391 зареєстрованого у сесійній залі.

Закон спрямований на набрання чинності Гарантійною угодою між Україною та МБРР, що уможливить вжиття практичних заходів із започаткування спільного з МБРР проекту, у рамках якого АТ «Укрексімбанк» буде залучено кредитні ресурси МБРР для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, у тому числі постачальників комунальних послуг, через розширення доступу до джерел довгострокового фінансування, фінансову підтримку впровадження енергоефективних технологій; покращання стану захисту довкілля; а також розширення спроможності комерційних банків надавати середньо- і довгострокові позики, розвиваючи банківський сектор.

Проект з енергоефективності спрямований на фінансування заходів, які сприятимуть поліпшенню ефективності енергоспоживання українських підприємств і скороченню питомої ваги традиційних енергоносіїв у структурі витрат реального сектора з одночасним позитивним впливом на стан навколишьного середовища.

У рамках проекту передбачається залучення АТ «Укрексімбанк» позики МБРР на суму 200 млн. дол. США під гарантії України до 30 років з шестирічним пільговим періодом.

Передбачається надання українським підприємствам, у тому числі постачальникам комунальних послуг, середньо- і довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування, у тому числі через відібрані комерційні банки-учасники.

Фонд державного майна України (ФДМУ) завтра, 5 жовтня, оголосить конкурси з продажу пакетів акцій ВАТ "Західенерго" (45,103%) і ПАТ "Київенерго" (25% акцій).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Оголошення про конкурси будуть розміщені в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" та на сайті ФДМУ.

Крім того, оголошення про продаж енергокомпаній будуть розміщені в газетах "Урядовий кур`єр" і "Високий замок".

З жовтня поточного року ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» розпочала діагностику прикордонних з Російською Федерацією ділянок магістральних газопроводів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що на сьогодні повністю виконано діагностику прикордонних ділянок магістральних газопроводів «Уренгой-Помари-Ужгород» та «Острогозьк-Шебелинка», а також продовжується виконання діагностики прикордонних ділянок з Російською Федерацією інших магістральних газопроводів, які проходять через газовимірювальні станції (ГВС) «Суджа» і «Валуйки».

Фахівцями компанії з квітня по жовтень поточного року виконано 84% від загального обсягу робіт, виконано роботи з внутрішньотрубної діагностики (ВТД) на 1488,2 км магістральних газопроводів (МГ) та очищення на 2706,6 км магістральних газопроводів.

Роботи з ВТД є обов’язковою складовою комплексу планово-запобіжних робіт, які дають змогу сформувати надійний базис початку опалювального сезону.

До кінця поточного року роботи з очищення і діагностики магістральних газопроводів, зокрема прикордонних ділянок з Російською Федерацією, планується завершити.

Україна може забезпечити поставку газу до Австрії в разі участі компаній цієї країни в будівництві LNG-терміналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою Національної ради Австрійської Республіки Барбарою ПРАММЕР.

«Ми запрошуємо австрійські компанії взяти участь у цьому проекті. До речі, якщо австрійські компанії візьмуть участь у цьому проекті, ми готові забезпечити подачу газу через нашу територію до Австрії», - заявив М.АЗАРОВ.

Фінанси

Профіцит зведеного платіжного балансу України в січні-серпні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 2,5 разу – до 2,117 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за даними НБУ, сальдо платіжного балансу другий місяць поспіль формується позитивним. У серпні сальдо становило 0,214 млрд. дол. (у липні – 0,108 млрд. дол.). Це дозволило збільшити обсяг міжнародних резервів до 38,2 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду впродовж 4,6 місяця.

Дефіцит поточного рахунку в серпні 2011 року порівняно як із липнем ц.р., так і з липнем 2010 року, майже подвоївся – до 1,023 млрд. дол. За січень-серпень цей показник збільшився майже в 16 разів – до 4,481 млрд. дол.

Річні темпи зростання експорту в серпні становили 35,8% завдяки деякому пожвавленню зростання експорту основних товарних груп, зокрема й за рахунок прискорення експорту продукції машинобудування до Росії. При цьому Нацбанк констатує, що обсяги поставок зернових були достатньо низькими через невизначеність щодо термінів дії експортного мита на зерно. Також посилилася конкуренція з боку російських зернотрейдерів.

Імпорт товарів зростав високими темпами (33,5% проти 28,2% в липні) навіть в умовах істотного скорочення імпорту природного газу. «Загальна тенденція високих обсягів імпорту неенергетичних товарів у цьому році обумовлена пожвавленням внутрішнього попиту, в першу чергу інвестиційного, зокрема, завдяки значним капітальним витратам бюджету», - говориться в повідомленні.

Профіцит фінансового і капітального рахунку в серпні зріс до 1,237 млрд. дол. (проти 665 млн. дол. в липні) і повністю покривав дефіцит поточного рахунку. За січень-серпень цей показник збільшився на 20% - до 6,598 млрд. дол.

У серпні зростання профіциту було обумовлене високими обсягами прямих іноземних інвестицій - 939 млн. дол. (проти 415 млн. дол. в липні), зокрема в банківський сектор - 427 млн. дол. Крім того, платежі за імпорт товарів і послуг були на 1,8 млрд. дол. менше, ніж фактичний імпорт, що може свідчити про зростання заборгованості за торговими кредитами (дані щодо них надходять зі значною часовою затримкою).

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Антимонопольному комітету України розробити довгострокову програму розвитку конкуренції в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це сказав після зустрічі з главою держави голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО.

Він зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ дав доручення Антимонопольному комітету залучати інші органи влади до розробки цієї програми.

«Це дасть дійсно серйозний поштовх до того, щоб ми з урахуванням програми Президента, програми модернізації країни прийняли таку програму, яка дуже серйозно буде впливати на розвиток ринку в Україні», – сказав В.ЦУШКО.

Журнал Forbes склав список 200 найбільших компаній України.

Як передає Фокус.ua, перше місце у списку посіла компанія «Метінвест». Так виручка підприємства у 2010 році зросла на 55% - до 74,5 млрд. грн. На другому місці - ДТЕК із загальною виручкою в 24,3 млрд. грн.

Також наголошується, що до десятки найбільших увійшли ще чотири металургійні компанії: ArcelorMittal (третє місце, виручка становила 23,5 млрд. грн.), ІСД (п`яте місце, виручка - 18 млрд. грн.), ММК ім. Ілліча (восьме місце, виручка - 17,3 млрд. грн.) і «Донецьксталь» (дев`яте місце, виручка - 15,9 млрд. грн.).

Крім того, до ТОП-10 увійшли: «Укрнафта» (четверте місце, виручка - 20 млрд. грн.), «Укртатнафта» (шосте місце, виручка - 17,9 млрд. грн.) і ТНК-ВР (сьоме місце, виручка - 17,8 млрд. грн.).

Десяте місце у списку посідає Fozzy Group - з виручкою 13,9 млрд. грн.

Як повідомляється, для складання загального списку український Forbes спирався на доступні дані, зокрема, на консолідовану звітність компаній. По компаніях, які не консолідують фінансові результати, наведено оцінні дані.

Також зазначається, що до списку не включено фінансові компанії, підприємства, які більш ніж на 90% належать державі, компанії, на головних ринках яких держава створює більш як 70% попиту.

Сільське господарство

Фермери вимагають продовжити мораторій на купівлю-продаж земель.

Про це йдеться в їхньому зверненні до народних депутатів України, яке озвучила на засіданні парламенту народний депутат України Наталя КОРОЛЕВСЬКА.

У зверненні сказано, що «асоціація фермерів та приватних землевласників України» вирішила почати пікетування ВР з 3 жовтня цього року. Серед вимог – подовження мораторію на купівлю-продаж земель. Вони також вимагають не підтримувати урядовий законопроект, що стосується земельного питання. За її словами, однією з вимог є ухвалення проекту постанови № 9055 про призначення всеукраїнського референдуму стосовно проведення земельної реформи. Окрім того, фермери наполягають на необхідності скасування експортного мита на пшеницю, ячмінь та кукурудзу.

На підтримку агропромислового комплексу України в 2012 році уряд планує спрямувати 39,9 млрд. грн., що на 3,9 млрд. грн., або на 10,8%, більше плану 2011 року і на 11,9 млрд. грн., або на 42,5%, більше факту 2010 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, з метою надання можливості Аграрному фонду активно впливати на цінову ситуацію і зміцнення продовольчої безпеки держави, в проекті бюджету 2012 року передбачені кредити в сумі 7 млрд. 200,0 млн. грн. Для формування цивілізованого аграрного ринку проектом бюджету наступного року передбачено значне збільшення державної підтримки будівництва оптових ринків сільгосппродукції. На дані цілі планується виділити 200,0 млн. грн., що на 190,0 млн. грн. більше, ніж в 2011 році.

Найбільш ефективною формою державної підтримки агропромислового комплексу вважається здешевлення процентної ставки за залученими кредитними ресурсами в АПК. Тому в проекті Державного бюджету 2012 року на це виділено 820 млн. грн.

Витрати бюджету на підтримку садівництва, виноградарства і хмелярства заплановано в сумі 1 млрд. 075,0 млн. гривень, що на 60% більше, ніж у 2011 році, а прямі витрати бюджету на підтримку інтенсивних форм виробництва в рослинництві плануються в сумі 120,0 млн. грн., з яких: 50,0 млн. грн. - відшкодування вартості будівництва теплиць, 70,0 млн. грн. - компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях.

Також у проекті бюджету на 2012 рік на підтримку галузі тваринництва передбачені прямі витрати в обсягу 1 млрд. 257,0 млн. грн., з них 700,0 млн. грн. - на стимулювання будівництва сучасних тваринницьких комплексів шляхом часткового відшкодування їх вартості, 262,0 млн. грн. - на надання бюджетної дотації тваринництву, 75,0 млн. грн. - на селекцію у тваринництві і птахівництві.

Для формування ринку землі, затвердження земель сільськогосподарського призначення як основи іпотечного кредитування передбачено направити 566,9 млн. грн.

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