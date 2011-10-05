ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «На фондових ринках Європи черговий обвал, український індекс впав на 6,6%» пише: під час торгів у вівторок, 4 жовтня, основні індекси акцій Європи знизилися на 3,5%, на російських біржах падіння перевищило 6,4%. Основний барометр українського ринку акцій - індекс «Української біржі» - «просів» на 6,6%...

http://delo.ua/finance/na-fondovyh-rynkah-evropy-ocherednoj-obval-ukrainskij-indeks-ruh-165546/

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Також «Діло» в публікації «Через відмову Туреччини купувати російський газ Україна може втратити на транзиті $ 160 млн. - думка» пише: обсяги транзиту природного газу територією України можуть скоротитися на 6% через відмову Туреччини закуповувати російський газ. На думку експертів, недоотриманий прибуток складе $ 160 млн…

http://delo.ua/ukraine/iz-za-otkaza-turcii-pokupat-rossijskij-gaz-ukraina-mozhet-poterja-165522/

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«Діло» в публікації «Блогери розповіли Азарову, чому його не розуміють» пише: на зустрічі з представниками інтернет-медіа та блогерами прем`єру Миколі Азарову розповіли, чому люди не розуміють уряд і які існують проблеми у спілкуванні з органами влади...

http://delo.ua/ukraine/bloggery-rasskazali-azarovu-pochemu-ego-ne-ponimajut-165543/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нафтогаз» не взяли в компанію», в якому пише: «Нафтогаз» остаточно втратив контроль над компанією "УкрГаз-Енерго", що володіє ліцензією на продаж 5 млрд. кубометрів газу кінцевим споживачам. Таким чином, контроль над компанією цілком перейшов в руки "Газпрому" і підприємця Дмитра Фірташа. Це дає російській монополії шанс у випадку скасування або перегляду чинних газових угод з Україною отримати прямий доступ до українського газового ринку і згодом встановити над ним повний контроль...

http://www.kommersant.ua/doc/1787857

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Московському банку в Києві не місце», в якому пише: після закриття угоди по купівлі Банку Москви російський банк ВТБ вирішив позбутися своєї нової української "дочки" - БМ Банку. Учасники ринку оцінюють вартість невеликого активу в $ 55 млн. і вважають, що в поточних ринкових умовах ВТБ буде надзвичайно складно знайти покупця...

http://www.kommersant.ua/doc/1787893

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Путін відкриває обійми» пише: нова інтеграційна ініціатива російського прем`єра Володимира Путіна адресована Києву. Якщо ключові європейські країни відмовляться гарантувати Україні перспективу повноправного членства в Євросоюзі, у неї може з`явитися нова східна альтернатива...

http://state.eizvestia.com/full/putin-raspahivaet-obyatiya

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Банки залишилися без грошей», в якому пишуть: за європейськими колегами вірус безліквідності проник і в українські банки. Труднощі залучення довгих грошей напевно змусять багатьох переглянути стратегію свого бізнесу в Україні...

http://finance.eizvestia.com/full/banki-ostalis-bez-deneg

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Міттал відмовився від кризи», в якому пишуть: підписані документи про внесення змін до договору купівлі-продажу КДГМК «Криворіжсталь». Форс-мажор скасували, з січня 2012 р. інвестор продовжить виконання взятих зобов`язань...

http://finance.eizvestia.com/full/mittal-otkazalsya-ot-krizisa

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Газета «Сьогодні» у публікації «Навколо нових біопаспортів розгорнулася боротьба за гроші» пише: чим ближче до моменту, коли президент повинен підписати або заветувати закон про біометричні документи (термін закінчується на днях), тим спекотніша в Україні суперечка...

http://www.segodnya.ua/news/14295302.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Азаров скаржиться, що через пільговиків Україну чекає грецький сценарій» пише: за словами прем`єра, «якщо в Україні будуть виконані всі рішення судів щодо обов`язковості виплат пільговикам матеріальної допомоги, в країні «буде дефіцит більший ніж у Греції»...

http://www.segodnya.ua/news/14295386.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нафтогаз прибирає "слабку ланку"?» пише: НАК хоче перейти на прямі договори зі споживачами про постачання газу, виключивши з ланцюжка покупця-продавця ДК «Газ Україна». Експерти вбачають у цьому рішенні керівництва «Нафтогазу» бажання підстрахуватися у разі ліквідації компанії...

http://economics.unian.net/rus/detail/104739

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Вільне падіння котирувань прискорилося» пише: на російських біржах почалися розпродажі, що коштували компаніям до 10% капіталізації, а фондовим індексам - втратами більше 5%. Рубль підтримують ЦБ і високі ціни на нафту, але вони досягли $ 100/бар., що загрожує ринку ще більшим падінням...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1383302/krasnyj_vtornik

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Також «Ведомости» в публікації «держкомпаніям і корпораціям додатково дадуть майже 150 млрд. руб." пишуть: федеральний бюджет нарощує витрати на держкомпанії і держкорпорації. Вони додатково отримають майже 150 млрд. руб. Проте дорога нафта дозволила вперше з 2009 р. вивести баланс скарбниці в нуль...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1383301/dlya_svoih_ne_zhalko

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Видання «Известия» в публікації «Алкогольній галузі готують радикальну реформу» пише: в Держдуму внесено кілька законодавчих ініціатив, спрямованих на жорстке упорядкування алкогольного ринку. Концепція поправок до закону вже готова...

http://www.izvestia.ru/news/502904

(УНІАН)