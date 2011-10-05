Курс НБУ на 05.10.11

Офіційний курс НБУ на 05.10.11100 USD США - 797.2700 (на 4 жовтня - 797.2700)100 EUR - 1050.8816 (на 4 жовтня - 1062.5217)10 RUR - 2.4396 (на 4 жовтня - 2.4464)Облікові курси банківських металів на 05.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-133303.54 (на 4 жовтня-132346.82)961XAG10Срібло-2439.65 (на 4 жовтня-2475.52)962XPT10Платина-118314.87 (на 4 жовтня-121185.04)964XPD10Паладій -47198.38 (на 4 жовтня-48155.11)

Офіційний курс НБУ на 05.10.11 100 USD США - 797.2700 (на 4 жовтня - 797.2700) 100 EUR - 1050.8816 (на 4 жовтня - 1062.5217) 10 RUR - 2.4396 (на 4 жовтня - 2.4464) Облікові курси банківських металів на 05.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 133303.54 (на 4 жовтня - 132346.82) 961 XAG 10 Срібло - 2439.65 (на 4 жовтня - 2475.52) 962 XPT 10 Платина - 118314.87 (на 4 жовтня - 121185.04) 964 XPD 10 Паладій - 47198.38 (на 4 жовтня - 48155.11)

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