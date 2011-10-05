Анонс на 5 жовтня

* Прес-конференція в рамках засідання Асоціації гуртових ринків Центральної та Східної Європи. Учасники: керівники Мінагрополітики і продовольства України, керівники гуртових продовольчих ринків Польщі, Угорщини, Румунії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, України, Асоціації гуртових ринків сільськогосподарської продукції України. У рамках заходу передбачено огляд київського гуртового ринку «Столичний».

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва на тему: "Оголошення переможця тендера "Національний проект "Чисте місто" - будівництво сучасних комплексів з переробки та утилізації твердих побутових відходів на найвищому технічному та екологічному рівні. Пілотний проект в 10-ти містах.

* Прес-конференція на тему: "Чи є місце зеленим зонам у Києві згідно з новим Генпланом?" Учасники: Володимир Колінько, віце-президент "Київської ландшафтної ініціативи"; Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України (НЕЦУ); Ігор Луценко, представник "Збережи старий Київ" та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Марш порожніх гаманців": згоден із владою - сиди вдома! Не згоден - йди з нами! ". Членські організації Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України і підприємницькі організації Вінницької, Київської, Хмельницької, Чернігівської областей України, в рамках всесвітнього дня боротьби з бідністю, оголосили акцію протесту проти зубожіння українського народу. Акція розпочнеться 13 жовтня в 10-00 біля арки Дружби народів. Учасники акції пропонують владі реальні шляхи легалізації зарплат, вимагають справжньої пенсійної реформи, виступають проти грабіжницького проекту бюджету 2012 року, протестують проти наступу на права і свободи громадян. Учасники прес-конференції: голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва Україні В`ячеслав Рой, голова Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Наталія Кожевіна, заступник голови Всеукраїнської профспілки "Столиця-Регіони" Юрій Єременко, директор Вінницького інформаційно-аналітичного Центру проблем підприємництва Ірина Касьян.

* Відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії "Лівела" та інших пов`язаних з нею юридичних осіб.

* Прес-конференція на тему: «Як захиститися від фінансових пірамід?». Учасники: голова правління Інтернет Асоціації України Тетяна Попова та юрист ВГО «Захист прав споживачів фінансових послуг» Алла Райковська.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація проекту" Кримський оксамитовий сезон - сезон здоров`я ". Під час прес-конференції будуть озвучені попередні підсумки літнього туристичного сезону в Криму; відбудеться презентація нового проекту "Кримський оксамитовий сезон - сезон здоров`я", спрямованого на збільшення кількості відпочивальників у Криму під час низького сезону; будуть представлені нові маркетингові програми просування Криму в Україні і за кордоном. Учасники: заступник Голови Ради міністрів АР Крим - міністр курортів і туризму АРК Георгій Псарьов, перший заступник міністра курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв; професор, завкафедрою філософії та соціології Херсонського національного технічного університету, канд. соціологічних наук Володимир Коробов.

* У Чорнобильській зоні відчуження на майданчику комплексу "Вектор" відбудеться церемонія відкриття початку будівництва Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. Учасники: міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Лі Тернер і голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Будівництво сховища фінансується за рахунок допомоги Уряду Великобританії в рамках ініціативи країн Великої Вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення» з наданням додаткового фінансування з боку ЄС.

* Засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться питання: пропозиції Президента України до Закону "Про маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку"; проект Закону про перелік предметів, які звільняються від сплати мита у зв`язку з організацією та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012р. з футболу та ін.

* Глава Уряду України Микола Азаров проведе зустріч з Прем`єр-міністром Соціалістичної Республіки В`єтнам Нгуєн Тан Зунгом.

* Прес-конференція першого заступника голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна та голови Центральної галузевої дегустаційної комісії Української корпорації по виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром» Едуарда Міхайлянца, під час якої буде повідомлено про спільні заходи з метою захисту громадян від проявів недобросовісної конкуренції на ринку вина. Зокрема, будуть оголошені попередні результати експертизи, проведеної Центральною галузевою дегустаційною комісією, відібраних зразків вина вітчизняного та закордонного виробництва на предмет відповідності складу продукції назві «Вино».

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