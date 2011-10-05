Литвин не береться прогнозувати, чи буде декриміналізована стаття Тимошенко

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не прогнозує, чи декриміналізує парламент статтю, за якою наразі судять екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам.

«Мені важко зараз відповісти. Оскільки ви знаєте, коли з’являється така надія та тонкий компроміс, дехто намагається різного роду виступами та звинуваченнями це розрушити», - сказав він.

За словами голови ВР, у нього складається враження, що дехто зацікавлений не в конкретному результаті, а в тому, щоб просто про це поговорити. «Будемо проводити консультації. Це можна вирішити тільки шляхом домовленостей, а не через тиск та через намагання передавити одне одного», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що під час підготовки президентського законопроекту про декриміналізацію треба уважно подивитися, які поправки з опозиційних законопроектів можуть бути враховані. «Я намагаюся налагодити діалог між фракціями для того, щоб знайти оптимальне рішення», - сказав голова ВР.