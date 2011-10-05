Міноборони найближчим часом представить РНБО проект Воєнної доктрини України

Міністерство оборони найближчим часом представить Раді національної безпеки та оборони проект нової Воєнної доктрини України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

«Воєнна доктрина затверджена урядом й найближчим часом буде засідання РНБО, і ми представлятимемо доктрину», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Кабінет міністрів повторно схвалив проект Воєнної доктрини України з урахуванням допрацьованих і узгоджених пропозицій у Раді нацбезпеки та оборони України.

За даними Міноборони, проект нової редакції Воєнної доктрини є результатом більш ніж річної системної роботи фахівців органів державної влади та науково-дослідних установ. Відповідно до оновлених Засад внутрішньої та зовнішньої політики України, в документі знайшли відображення дотримання Україною політики позаблоковості, положення проекту нової редакції Стратегії національної безпеки України та послідовне проведення Україною політики неприйняття воєнної сили як засобу досягнення політичної мети.

Відповідно до процедури, Воєнна доктрина як стратегічний програмний документ держави у сфері національної безпеки та оборони затверджується Президентом України після узгодження в профільних відомствах, у Кабінеті міністрів і Раді національної безпеки та оборони.