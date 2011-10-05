ВР відмовилась вилучити з Кримінального кодексу статтю, за якою судять Тимошенко
Верховна Рада України не підтримала в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо удосконалення окремих положень)».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 144 (при необхідних 226 - УНІАН) із 424 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законопроектом передбачалося вилучити статтю 365 з Кримінального кодексу України.
Ця стаття передбачає покарання за перевищення влади або службових повноважень. Саме за цією статтею висунуті звинувачення екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.
Відповідний законопроект народний депутатів Віктора ШВЕЦЯ та Івана КИРИЛЕНКА "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо удосконалення окремих положень) був включений до порядку денного ВР раніше.