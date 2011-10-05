Землетрус магнітудою 5,3 стався в центрі Японії

Землетрус магнітудою 5,3 стався в префектурі Нагано в центральній частині основного японського острова Хонсю. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на головне метеорологічне управління Японії. Епіцентр землетрусу знаходився на півночі префектури Нагано. Осередок землетрусу заліг на глибині 10 кілометрів. Поштовхи відчувалися у восьми префектурах. Загрози цунамі немає. Інформації про потерпілих і руйнування не надходило.

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