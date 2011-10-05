Янукович вважає, що Україні та Греції час перейти на новий рівень відносин
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україні та Греції час перейти на якісно новий рівень відносин.
Про це він сказав в інтерв’ю грецькому національному телеканалу ЕРТ, яке він дав напередодні свого державного візиту до Грецької Республіки, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Україна і Греція – дві країни, які демонструють стабільність відносин. Але зараз прийшов час перейти на якісно новий рівень співробітництва», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, двосторонні відносини України та Греції є традиційно міцними й не залежать від політичної кон’юнктури.
За даними прес-служби, під час інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧ відповів на запитання про європейську інтеграцію України та реформи, які в цьому зв’язку здійснюються в нашій державі. Йшлося про українсько-російські взаємини, зокрема про співпрацю в газовій сфері, а також внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
Частина інтерв’ю вийде в ефір ввечері 5 жовтня. Також інтерв’ю буде опубліковане в афінській газеті «Ethnos» у неділю, 9 жовтня, зазначили в прес-службі Президента.