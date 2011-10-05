Головне на 5 жовтня

Фінанси

Державна податкова служба України (ДПСУ) розробила єдині стандарти для податкових декларацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства з посиланням на заступника голови ДПСУ Олександра КЛИМЕНКА, на сьогодні проект даного документа «Про затвердження Стандарту форм податкових декларацій «Загальні вимоги до змісту форм податкових декларацій і інструкцій щодо їх заповнення» направлений до Міністерства фінансів.

«Ще на початку податкової реформи, реорганізації служби ми брали на себе зобов`язання щодо спрощення звітності. Я можу доповісти громадськості, що ми свої обіцянки поступово виконуємо», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Після ухвалення наказу всі нові податкові декларації і доповнення розроблятимуться на підставі вимог єдиного стандарту. Це, на думку авторів документа, значно полегшить процес звітності платників податків.

Загальна кількість декларацій дещо скоротиться, оскільки стандартом вводиться вимога «один податок – одна декларація». Додатки до звітних документів «полегшать» за допомогою видалення зайвих пунктів і граф.

«У подальшому – про це вже йшла мова – планується поступова уніфікація стандартів бухгалтерського і податкового обліку зі створенням зрозумілих універсальних формул обрахування фінансового стану платника і, відповідно, сум податкових зобов`язань. Ми до цього рано чи пізно прийдемо», - підкреслив О.КЛИМЕНКО.

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду в Україну для перегляду програми співробітництва очікується наприкінці жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

“Наприкінці жовтня ми очікуємо на приїзд місії, й місія обов`язково буде”, - сказав він.

С.ТІГІПКО зазначив, що на сьогоднішній день єдиним питанням, що гальмує продовження співробітництва й виділення чергових траншів, є вимога МВФ підвищити тарифи на газ.

Проте уряд працює над тим, щоб уникнути необхідності підвищення тарифів шляхом досягнення домовленості з Росією про зниження ціни на газ, зазначив віце-прем`єр.

Членські організації Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України і підприємницькі організації Вінницької, Київської, Хмельницької і Чернігівської областей у рамках Всесвітнього дня боротьби з бідністю оголосили акцію протесту «Марш порожніх гаманців», яка відбудеться 13 жовтня у Києві біля арки Дружби народів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В‘ячеслав РОЙ.

«Акція запланована виключно як (акція) підприємницьких структур, тих організацій, які стояли на (податковому – УНІАН) «майдані», і головною її метою є виконання всіх вимог «податкового майдану», - зазначив він.

За словами В.РОЯ, учасники акції висувають виключно економічні вимоги до влади.

Однією з вимог підприємців є зменшення єдиного соціального внеску удвічі, говорить директор Вінницького інформаційно-аналітичного центру проблем підприємництва Ірина КАСЬЯН. «Зменшення єдиного соціального внеску удвічі дозволить вивести з тіні заробітну плату», - зазначила вона.

Серед інших вимог вона назвала скасування дії Податкового кодексу і створення робочих груп для доопрацювання, а також відміну пенсійної реформи.

«Наступна наша вимога – це встановити на законодавчому рівні таку ось цікаву норму, це стосується закону про контроль стосовно бізнесу, щоб будь-які позапланові перевірки господарської діяльності будь-якими органами контролю або правоохоронними органами здійснювалися виключно за рішенням суду або з санкції прокуратури», - підкреслила І.КАСЬЯН.

Також підприємці вимагають ухвалити закон про громадський контроль.

Як заявила І.КАСЬЯН, на виконання даних вимог підприємці дають місяць, після чого вони мають намір подати їх на розгляд Президенту України і вимагати розпустити Кабінет міністрів України.

За словами В.РОЯ, очікується, що в акції візьмуть участь близько 3 тисяч осіб. Також він повідомив, що були проведені консультації з організаціями «афганців» і аграріїв з пропозицією приєднатися до акції протесту.

За словами голови Всеукраїнської профспілки працівників малого і середнього бізнесу «Єднання» Наталії КОЖЕВІНОЇ, підприємці також мають намір стежити за завтрашнім голосуванням народних депутатів за законопроект, що стосується діяльності малого бізнесу: «Стежитимемо за діяльністю, за голосуванням кожного депутата завтра, і ми дивитимемося, як все ж таки витримані ті наші вимоги, які ми вже минулого року подавали».

Вона також закликала підприємців приєднатися до акції «Марш порожніх гаманців»: «Ми закликаємо наші членські організації, мі закликаємо всі підприємницькі структури – і тих, хто брав участь у «майдані» (податковому – УНІАН), і тих, хто не брав участі у «майдані»… Тільки об`єднавшись, підприємницький сектор зможе гарантувати свій розвиток…».

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) на початку 2012 року має намір запропонувати зміни для вдосконалення тендерного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

«Ми виявляємо безліч нюансів, які пов`язані з тендерним законодавством, що потребують врегулювання. Я думаю, що на початку наступного року вийдемо з систематизованою пропозицією для покращення тендерного законодавства, виходячи з нашої практики», - сказав він.

Зокрема, йдеться про визначення механізмів щодо недопущення до участі в тендерах «тендерних терористів».

В.КАСЬКІВ пояснив, що відкриті й доступні для всіх учасників процедури проведення тендерів можуть призвести до зловживань, коли учасник, у якого немає можливості перемогти в тендері, бере у ньому участь заради того, щоб отримати правові можливості для звернення до судів «і потім тероризувати реальних переможців або організаторів і вимагати від них якихось преференцій».

В.КАСЬКІВ вважає, що також необхідно чітко прописати в законодавстві кваліфікаційні вимоги до учасників тендерів.

«Приміром, ми прагнемо вирішувати цю проблему через механізм обов`язкового аудиту проекту світовими топ-компаніями, хто б його не робив, що дозволяє максимально оптимально визначати економічні показники», - додав він.

Крім того, на думку В.КАСЬКІВА, існує проблема термінів проведення тендерів. «Якщо йдеться про державні закупівлі, то фінансовий рік, у якому функціонує річний бюджет, є недостатнім терміном для того, щоб якісно пройти тендерні закупівлі. Фактично виходить, якщо ви не встигли до кінця літа почати їх, то ви вже не можете їх завершити. Від цього страждає якість, довгострокове стратегічне планування тощо», - вважає голова Держінвестпроекту.

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s підтвердило рейтинги ПАТ КБ «ПриватБанк»: рейтинг за національною шкалою (NSR) Aa1.ua, довгострокові рейтинги депозитів у іноземній і національній валюті за глобальною шкалою і рейтинг фінансової стійкості на рівні: (GFC)B3, (GLC) Ba3 і (BFSR) D- зі стабільним прогнозом.

Про це йдеться у повідомленні банку, переданому УНІАН.

Рейтинг «ПриватБанку» відображає його лідируючі позиції на ринку банківських послуг як корпоративним, так і роздрібним клієнтам, стійку фінансову базу і грамотну політику управління ризиками.

На думку аналітиків Moody`s, істотна ринкова частка і важливість банку для національної банківської системи підвищує вірогідність його системної підтримки. А фінансові показники банку сприятимуть зростанню рейтингових показників надалі. Зокрема, Moody`s відзначає 46-процентне зростання прибутку банку в першому півріччі 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, а також зміцнення його ринкових позицій. Сьогодні частка банку на ринку фінансових послуг становить 13%, понад 22% на ринку депозитів фізосіб і 16% на ринку обслуговування корпоративних клієнтів.

Чистий відплив капіталу з Росії в третьому кварталі 2011 року становив 18,7 мільярда доларів. Про це йдеться в офіційних матеріалах Центробанку.

У першому кварталі цього року вивіз капіталу становив 21,4 мільярда доларів, а в другому кварталі з країни було виведено 9,2 мільярда доларів. Таким чином, за підсумками січня-вересня чистий відплив приватного капіталу з РФ становив 49,3 мільярда доларів, передає Лента.ру.

У червні перший заступник голови ЦБ Олексій УЛЮКАЄВ заявляв, що в 2011 році відплив капіталу з Росії може становити близько 35 мільярдів доларів. На початку жовтня ЦБ підвищив прогноз із відпливу капіталу до 36 мільярдів доларів за підсумками року.

Варто зазначити, що частково відплив капіталу пов`язаний із тим, що в умовах кризи інвестори виводять кошти в найменш ризиковані активи, в першу чергу, до США. Річ у тому, що навіть зниження інвестиційного рейтингу США в серпні 2011 року не зробило їх більш ризикованими по відношенню до активів у інших країнах.

Останній раз приплив капіталу до Росії спостерігався до кризи - в 2007 році (81,7 мільярда доларів). У 2009 році відплив капіталу досяг 56,9 мільярда доларів, а в 2010 році - 35,3 мільярда.

Енергетика Розпочата передача технологій Україні у рамках будівництва на території країни завод з фабрикації ядерного палива.

Про це УНІАН повідомили в російській паливній компанії «ТВЕЛ» за підсумками семінару-наради «Розвиток атомної енергетики – чинник стабільного розвитку міждержавної співпраці» в Севастополі.

«Передача технологій виробництва ядерного палива розпочата на етапі розробки ТЕО у вигляді передачі технологічних початкових даних. Крім того, розпочате вирішення процедурних питань за оцінкою технологій, попередні переговори з потенційним оцінювачами вже проведені», - сказано в повідомленні.

За попередніми оцінками, вартість заводу складе 300-350 млн. дол. Остаточна сума буде визначена після закінчення і затвердження ТЕО. Російська сторона готова забезпечити доступ майже 60% фінансування від загальної вартості заводу.

Віце-президент паливної компанії «ТВЕЛ» Василь КОНСТАНТІНОВ, коментуючи хід будівництва заводу з фабрикації ядерного палива на території України, повідомив, що сторони діють згідно з розробленим і узгодженим графіком.

«Російські та українські офіційні особи найвищого рівня працюють у тісному контакті, ми відчуваємо чітку політичну підтримку обох сторін. Саме виробництво буде запущене через три роки після затвердження ТЕО», - зазначив В.КОНСТАНТІНОВ.

Крім того, він додав, що безпосередньо процедура ТЕО завершена на даний момент на 90% і буде закінчена до кінця 2011 року.

«Залишилися тільки незначні технічні питання», - підкреслив В.КОНСТАНТІНОВ.

У свою чергу, генеральний директор ДК «Ядерне паливо» України Тетяна АМОСОВА також заявила, що, на її думку, «основні питання вже вирішені».

Фонд державного майна України виставив на конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 45,103% держпакет акцій ПАТ "Західенерго" і 25% держакцій "Київенерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" (номер від 5 жовтня).

Обидва конкурси відбудуться 25 листопада 2011 року.

Початкова вартість 45,103% держпакета акцій "Західенерго" становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" - 432 млн. 305 тис. грн.

Україна готова забезпечити прокачування до 16-20 млн. тонн азербайджанської нафти по своїй території, зокрема транзитом – до 13-17 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій ЧЕХ.

За його словами, такі граничні обсяги зафіксовано в угоді про співпрацю у сфері транспортування нафти територією країни між урядами України та Азербайджану, яка буде запропонована для ратифікації Верховній Раді.

С.ЧЕХ уточнив, що угода передбачає зокрема транспортування до 3 млн. тонн азербайджанської нафти внутрішніми маршрутами на Дрогобицький НПЗ (НПК "Галичина", Львівська обл.) і Надвірнянський НПЗ ("Нафтохімік Прикарпаття", Івано-Франківська обл.), а також до 5 млн. тонн у західному напрямку (Угорщина, Словаччина, Чехія) і до 8-12 млн. тонн у напрямку Білорусі.

"Це готовність для бізнесу, щоб у рамках цієї угоди наші азербайджанські партнери могли вести переговори щодо комерційних поставок, а ми частину купуватимемо й поставлятимемо на свої заводи, а частину пускати транзитом", - сказав заступник міністра.

Сільське господарство

Уряд найближчим часом визначить оптимальний варіант подальшого розвитку ситуації з експортом зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він повідомив, що вчора, 4 жовтня, на нараді з представниками компаній, які працюють на аграрному ринку, було ухвалене рішення про створення спеціальної робочої групи, яка має підготувати оптимальний варіант для вирішення спірних питань.

«Я доручив створити групу робочу, яка упродовж сьогоднішнього дня відпрацює і доповість оптимальне рішення у конкретній ринковій ситуації, яка склалася. Рішення, яке забезпечить такий баланс: не втратити доходи бюджету, зберегти рентабельність виробництва зерна і гарантувати продовольчу безпеку наступного року», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що цьогорічна суха осінь дає привід задуматися про збільшення запасів зерна, порівняно з тими, що планувалося.

«Упевнений, що ми оптимальне рішення знайдемо», - підкреслив прем`єр.

При цьому М.АЗАРОВ негативно висловився про проведення акції протесту аграріями, які незадоволені чинними митами на експорт зерна, учора – саме того дня, коли прем`єр-міністр проводив нараду для вирішення цього питання.

«Для чого було виводити людей на вулицю? Хіба це чесно і відповідально? Інтереси селян – це й наші інтереси. Уряд готовий шукати компроміси, але ультиматуми відкидаємо», - сказав М.АЗАРОВ.

Із часу скасування заборони на експорт зернових РФ ескортувала рекордну кількість зерна обсягом 10 млн. тонн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ на прес-конференції в Москві.

«На сьогоднішній день експортовано 9,9 млн. тонн. Із урахуванням сьогоднішнього дня це буде 10 млн. тонн. Це абсолютний рекорд за останні 20 років», - сказав він.

За його словами, за підсумками сільськогосподарського року є можливість експортувати близько 23 млн. тонн.

Росія почала експортувати цукор. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні президії уряду Росії.

«Відмінні прогнози щодо збору цукрових буряків, саме відмінні прогнози. Розраховуємо, що урожай буде на рівні 40 млн. т, це майже вдвічі більше, ніж минулого року. Ми ніколи раніше на таі цифри по цьому виду культур не виходили», - сказав В.ПУТІН.

«Більше того, Росія вперше почала експортувати цукор: вже поставлено іноземним споживачам близько 50 тис. т», - додав він.

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