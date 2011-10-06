Греція проти членства України в ЄС?

Афіни. Греція «в цілому» підтримує євроінтеграційні прагнення України, але не статтю про перспективу її членства у Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Афінах заявив посол України у Греції Володимир ШКУРОВ.

За його словами, Греція декларує і намагається підтримувати Україну там, де це можливо. Але оскільки вона є членом європейської сім’ї, то «не все вона вирішує, навіть якщо вона бажає десь підтримати Україну», певну роль у цьому відіграють окремі сильні країни ЄС.

«Греція зараз, коли ми кажемо про Угоду про асоціацію, про перспективу України набути членство в ЄС, про спрощення взагалі візового режиму для українців, займає позицію позитивну», – сказав посол.

Однак водночас, за його словами, «Греція не готова зараз підтримати статтю 49, на якій наполягає Україна, щодо закріплення в Угоді про асоціацію перспективи членства України в ЄС».

В.ШКУРОВ зазначив, що це пояснюється тим, що Греція вважає теперішній момент взагалі не найкращим для вступу до ЄС. «Але Греція не виступає країною, яка не хоче цього», – додав він.

Тобто, за словами посла, Греція, підтримуючи в цілому пропозиції стосовно безвізового режиму і відданості України європейським цінностям, підтримує ті формулювання, які все ж таки формально наближують Україну до набуття статусу асоційованого членства.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня комісар із питань розширення Євросоюзу Стефан ФЮЛЕ в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ Украина» заявив, що в угоду про асоціацію не ввійде згадка про перспективу членства України в ЄС або про ст. 49 Європейського договору, який гарантує таку перспективу. "Не ввійде. Я сподіваюся, цей факт не виявиться проблемою, яка стане перешкодою для підписання українською стороною угоди про асоціацію", - сказав він.

27 вересня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що висловлювання Ш.ФЮЛЕ про неможливість перспективи членства у ЄС для України були вирвані з контексту.

29 вересня у Варшаві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна наполягатиме, щоб в угоді з ЄС про асоціацію було передбачено перспективу її членства.

«Ми наполягали і будемо наполягати, щоб в цій угоді (про асоціацію – УНІАН) була відображена перспектива вступу України в ЄС, хоча ми добре розуміємо, що під час ратифікації в кожній європейській країні, кожним парламентом, це питання буде дуже чутливим для наших сторін», - сказав В.ЯНУКОВИЧ під час саміту "Східного партнерства" у Варшаві.