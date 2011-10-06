Янукович звільнив Сохара з посади заступника голови Держкомпідприємництва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 966/2011 звільнив Ореста СОХАРА з посади заступника голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Зазначається, що О.СОХАРА взвільнено з посади відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

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