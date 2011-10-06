Анонс на 6 жовтня

* 6-7 жовтня відбудеться державний візит Президента України Віктора Януковича до Грецької Республіки. Програмою передбачено відвідання міст Афіни та Салоніки. Під час візиту відбудуться переговори Президента України з Президентом Грецької Республіки Каролосом Папуліасом, Прем`єр-міністром Георгіосом Папандреу, Головою Парламенту Філіппосом Петсалнікосом. До підписання планується ряд двосторонніх документів, зокрема про повітряне сполучення, про співробітництво в галузях охорони здоров`я та юстиції, у сфері інвестицій. Заплановано також участь Глави держави у роботі представницького українсько-грецького бізнес форуму.

9-30 - в УНІАН прес-конференція компанії ТРІОЛАН.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться пленарне засідання VIII сесії Київради VI скликання.

* Прес-конференція, присвячена результатам дослідження інвестиційної привабливості Україні в 3-му кварталі 2011 року. Учасники: Томаш Фіала, ген.директор Dragon Capital, президент ЄБА; Кшиштов Сідлецький, ген.директор Astellas Pharma Europe BV, член Правління ЄБА; Анна Дерев`янко, виконавчий директор ЄБА; Олена Житник, маркетинг-директор InMind. Питання: Ключові результати Індексу інвестиційної привабливості України в 3-му кварталі 2011р.; Огляди та прогнози експертів про ситуацію на ринку країни і механізмах стабілізації економіки; Аналіз проблемних аспектів і векторів макроекономічної політики уряду Україна і т.п.

* Прес-тур на підприємство з виробництва малих вітрогенераторів (м. Вишневе). У ході прес-туру заплановано підхід до преси голови Госенергоефективності Миколи Пашкевича. Також заплановано огляд двох діючих вітроустановок потужністю 0,8 і 2 кВт. У заході також візьмуть участь: Микола Савчук, власник-керуючий ТОВ «ГРЕСА-ГРУП» компанії-постачальника енергозберігаючого та альтернативного обладнання; Олександр Юденко, директор департаменту «СОЛАР АА» (Азія, Африка), компанії «Квазар»; представник заводу з виробництва вітрогенераторів «Карбон».

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* В рамках відкриття в Україні представництва міжнародного провайдера мереж та IT технологій «NEC Нева Комунікаційні системи» відбудеться прес-конференція на тему: «Чого очікує від України«NEC Нева Комунікаційні системи»?». Учасники: Армес Раймонд, ген.директор ЗАТ «NEC Нева Комунікаційні Системи"; Сергій Размахаєв, заст.ген.директора ЗАТ «NEC Нева Комунікаційні Системи"; Олександр Богомолов, директор представництва ЗАТ «NEC Нева Комунікаційні Системи» в Києві.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Газові переговори і україно-російські відносини. Громадська думка», в ході якої будуть представлені для обговорення результати спеціального дослідження. Учасники: директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, керівник Інституту української політики Кость Бондаренко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* На офіційному веб-порталі ФПУ відбудеться Інтернет-конференція на тему: «Легалізація трудових відносин та доходів працівників». Учасники: С. Кондрюк, заст.голови ФПУ, В. Івашкевич, керівник Соціально-економічного департаменту ФПУ.

* Відбудеться робочий візит голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка на будівництво зернового елеватора ТОВ СП «Нібулон» у Тетіївський район, село Денихівка. У заході також візьмуть участь генеральний директор ТОВ СП «Нібулон» та Герой України Олексій Вадатурський.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Гідна праця в Україні: міфи та реальність». Учасники: голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат Михайло Волинець, голова Вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко, голова Вільної профспілки працівників освіти і науки України Володимир Фундовний. Будуть обговорюватися теми реального стану справ щодо рівня заробітної плати, умов праці, прихованого безробіття, нелегального працевлаштування (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція приурочена до 100-річчя від дня народження видатного творця ракетно-космічної галузі, головного конструктора КБ "Південне" Михайла Янгеля. Учасники: голова Державного космічного агентства України Юрій Алексєєв та радник голови Державного космічного агентства України Юрій Кузнєцов.

* Прес-конференція на тему: «Зовнішні запозичення і реформи в Україні: причинний зв`язок». Учасники: ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий; екс-заступник голови Національного банку України, професор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

* Круглий стіл на тему: «Кризові явища у фінансово-економічній системі України: шляхи їх подолання». Організатор: Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

* Активісти громадської ініціативи «Оновлення країни» проведуть акцію – протест проти введення нових правил обміну іноземної валюти та спроби влади взяти під контроль всі сфери життя українців.

* Круглий стіл на тему: «Підсумки сесійного тижня: декриміналізація статей з економічних злочинів». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Які наслідки прийняття законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів? Чи вступить в силу з 1 січня 2012 року законопроект про ринок землі в Україні? За якою системою пройдуть парламентські вибори в 2012 році? Учасники: Ігор Гринів, народний депутат України (Батьківщина), Андрій Парубій, народний депутат України (партія «Наша Україна»); представник Партії регіонів.

* Круглий стіл на тему: «Відновлення житлового кредитування: чи можна зробити іпотеку доступною?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна ». Запрошені: Юрій Колобок, перший заступник голови НБУ; Тетяна Сисоєва, директор департаменту фінансової політики Міністерства фінансів; Юрій Блащук, голова Наглядової ради Platinum Bank; Ігор Юшко, голова правління АТ «Дочірній банк «Ощадбанку Росії»; Світлана Черкай, заступник голови правління АТ «Ерсте Банк»; Володимир Хливнюк, голова правління ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»; Сергій Подрєзов, голова правління АТ Ощадбанк»; Віктор Миргородський, голова правління Державної іпотечної установи та ін.

* Відбудеться онлайн-конференція голови парламентського Комітету з питань бюджету Валерія Баранова на тему: «Прийняття державного бюджету на 2012 рік».

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