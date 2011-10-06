Томенко: стаття, за якою судять Тимошенко, буде декриміналізована після вироку

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що стаття Кримінального кодексу, за якою судять екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, буде декриміналізована, але після винесення їй вироку.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі.

"Парламент рішення прийме, але прийме, скоріше за все, після вироку. Вона буде засуджена, але після того буде внесено у президентський законопроект у другому читанні ту статтю, яку в опозиційних законопроектах завалили", - сказав він.

М.ТОМЕНКО вважає, що таким чином Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ продемонструє, що це було зроблено це під тиском міжнародного співтовариства.

Водночас він не став уточняти, звідки має таку інформацію, зауваживши, що вона є неофіційною.