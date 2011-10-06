Сьогодні розпочинається дводенний державний візит Президента України до Греції

Сьогодні розпочинається дводенний державний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Грецької Республіки.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА, програмою державного візиту передбачено відвідання міст Афіни та Салоніки.

Під час візиту відбудуться переговори Президента України з Президентом Грецької Республіки Карлосом ПАПУЛІАСОМ, прем’єр-міністром Георгіосом ПАПАНДРЕУ, головою парламенту Філіппосом ПЕТСАЛНІКОСОМ.

До підписання планується низка двосторонніх документів, зокрема, про повітряне сполучення, про співробітництво в галузях охорони здоров’я та юстиції, у сфері інвестицій.

Запланована також участь В.ЯНУКОВИЧА у роботі представницького українсько-грецького бізнес-форуму.