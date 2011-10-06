Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН знову заявляє, що вступ до Митного союзу вигідний для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав на пленарній сесії третього інвестиційного форуму «ВТБ Капіталу» «Росія кличе!».

«Моє глибоке переконання – це вигідно для України. Ми вже кілька разів наводили ці цифри… У разі приєднання до Митного союзу економічний виграш України щорічно становитиме 9 млрд. доларів», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що Україна бере гроші у Міжнародного валютного фонду під «хороший відсоток і тривалий термін», але все одно їх треба віддавати, а тут можна одержувати гроші щороку. В.ПУТІН переконаний, що Митний союз - це прямий виграш української економіки.

«Сільгосппродукцію України на європейський ринок ніхто не пустить. Може, 2 літри молока продадуть, і все», - сказав В.ПУТІН. «Україну ніхто не пустить, а ми пускаємо», - додав він.

Російський прем`єр також прогнозує, що у разі створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом «авіаційна промисловість (України) помре повністю».

Також, за його словами, не розвиватиметься суднобудування України.

«Люди дуже талановиті, є заділи дуже хороші, зроблені ще за радянських часів, але просто дуже жорстка конкуренція і нікуди не пробитися», - вважає він.

Як підкреслив В.ПУТІН, потрібно об`єднувати зусилля, тому що «нічого не рухається, і далі розмов нічого не йде».

«У нас ментальність спільна і мова спільна. Природно, українська культура – своєрідна культура, відрізняється від російської культури. Це один із станів всієї європейської цивілізації. Але ми всі говоримо однією мовою, і це прагматичний аспект економічної діяльності», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що в Євросоюзі засідання проходять за участю 27 перекладачів. «Вони поки з однієї мови на іншу перекладуть – половину сенсу втратили», - сказав В.ПУТІН.

За словами російського прем`єра, потрібно, щоб розуміння доцільності інтеграції на пострадянському просторі охопило переважну масу українського народу, «щоб це йшло зсередини».

Як вважає В.ПУТІН, «коли українці зрозуміють, що це важливо для зростання добробуту, відбудеться вступ України до Митного союзу».