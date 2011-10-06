Україна сподівається на конструктивні зміни у візовій політиці Греції - Янукович

Афіни. Україна сподівається на конструктивні зміни у візовій політиці Греції щодо українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Афінах заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Україна налаштована щодо лібералізації візового режиму з Грецією, і ми сподіваємося, що на двосторонньому рівні Греція продовжить запроваджувати конструктивні зміни у своїй візовій політиці щодо громадян України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що такий підхід має забезпечити активізацію як туристичних обмінів між країнами, так і сприяти розширенню ділових, культурних, наукових, освітніх зв’язків та зростанню економік обох держав.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна цінує підтримку Греції у питанні європейської інтеграції, і ця підтримка, за його словами, є особливо важливою у той час, коли Україна завершує переговори про підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, яка включає створення зони вільної торгівлі.