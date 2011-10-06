Україна і Греція підписали п’ять двосторонніх документів про співробітництво

Афіни. Сьогодні в Афінах у рамках державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Грецької Республіки було підписано п’ять двосторонніх угод.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, були підписані: Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грецької Республіки про повітряне сполучення; Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грецької Республіки про взаємну охорону секретної інформації у сфері оборони; Протокол про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції, транспарентності та прав людини Грецької Республіки; Меморандум про співробітництво у галузі охорони здоров’я між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством здоров’я та соціальної солідарності Грецької Республіки; Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України та Грецькою державною агенцією «Invest In Greece».

З українського боку документи підписали голова Державної авіаційної служби України Анатолій КОЛЕСНІК, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО та голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

Угода між Національною телекомпанією України та грецькою Національною службою телебачення і радіомовлення буде підписана пізніше у Києві.