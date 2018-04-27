«Євроінтеграція»: Україна перейшла на часовий пояс Москви

Незважаючи на всі заяви про європейський вибір України, влада продовжує рухатися вже второваною стежкою, яка ще з часів Харківських угод чітко позначена – у сторону Кремля. Всі внутрішні нововведення (реформа Нафтогазу, приватизація енергокомпаній, «оренда» родовищ, різні СП та інше) свідчать про те, що наші «провідники» віддають перевагу азіатському началу. При цьому в Москві ми говоримо те, що нам дозволяють, а в Брюсселі - що від нас хочуть почути. Україна з нетерпінням чекає підписання угоди про асоціацію з ЄС, висуваючи головну умову – статтю про перспективу майбутнього членства, наперед усвідомлюючи прокол у даному питанні - Європі зараз, на жаль, не до розширення (самі провокуємо несхвалення). Інша сторона медалі української політики - Росія, у якої тепер нове завдання - створити на базі Митного союзу і ЄЕП Євразійський економічний союз, про що заявив майбутній-колишній президент Володимир Путін із урахуванням своєї «ідеї фікс»: відновити загублені території колишньої імперії. Поки нас наполегливо «запрошують» у G3 із обіцянками надати масу преференцій. Ми категорично проти, але якщо судити за поточними справами, то просто відтягуємо момент для рішучого кроку нібито на противагу ЄС, який не виправдав наших надій. Як же інакше можна оцінити дії влади. Візьмемо, наприклад, відмову від «зимового» часу, яка здыйснена після московських «інновацій». Нам, як виявилося, дуже важливо, що показують стрілки годинника Спаської вежі. І синхрон навіть відбувся - президент РФ Дмитро Медведєв перевів країну на «літній» час лютневим указом із 27 березня, а наші депутати 20 вересня, прийнявши постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», вирішили встановити теж з 27 березня п. р. час другого часового поясу з додаванням однієї години (визнані такими, що втратили чинність, постанова ВР і постанова Української РСР про перехід на літній час). Тобто, у дружніх народів таки вийшов тандем, хоча б у часовому сенсі...

Довідка. 95% території України перебуває в другому часовому поясі. Тільки Луганська і частково Донецька та Харківська області розташовані в третьому, а незначна частина Закарпатської області - в першому часовому поясі, де місцевий час відрізняється від поясного більш ніж на півгодини.

Основну мету переведення годинників - економію електроенергії, хоча така мотивація на сьогоднішній день неактуальна (за надлишку виробництва 2-відсоткова економія мізерна, та й населення саме для себе встановлює режим активності, а Сонце як вставало, так і встає, незалежно від бажання нашої влади), першими не зрозуміли західні регіони, що абсолютно виправдано з урахуванням їхнього географічного положення.

Зокрема, Івано-Франківська обласна рада направила голові ВР Володимиру Литвину звернення з проханням скасувати «часову» постанову.

«Ми, депутати обласної ради, висловлюємо протест проти постанови Верховної Ради України, якою скасовано перехід на зимовий час. Таке рішення веде до необґрунтованих збитків в економіці України, створить додаткові навантаження на енергетичний сектор, ускладнить міждержавні відносини з європейськими країнами, призведе до незручностей у спілкуванні на прикордонних територіях, буде ігнорувати інтереси українців, які через безробіття в державі змушені працювати за кордоном», - йдеться у зверненні.

На думку депутатів Прикарпаття, «заявляючи про європейський напрямок розвитку, насправді вищі органи української влади роблять кроки з віддалення нашої держави від європейського простору... Вважаємо рішення Верховної Ради України політично мотивованим, калькою відповідного рішення Державної думи Росії, яка, на відміну від України, знаходиться в іншому часовому й географічному поясах. Азійський російський час не відповідає українським реаліям. Просимо Верховну Раду України повернутися до розгляду цього питання і скасувати прийняту постанову».

У Львівській області над цим питанням ще роздумують. Як заявив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, «сьогодні ми ще не готові, аби Львівська область жила за окремим часом", зараз з цього питання очікуються висновки фахівців, які мають встановити, як скасування часу вплине на стан здоров`я громадян.

Водночас, М.Цимбалюк погоджується, що для бізнесу регіону, який постійно має комунікації з Західною Європою, чинний час не дуже зручний. "Але, я думаю, що ми знайдемо золоту середину, коли все-таки залишимося на часі державному, українському, а той, хто особисто захоче жити за загальноєвропейським, тому, звичайно, ніхто цього не заборонить".

Наступний, хто обурився - МНС. Голова відомства Віктор Балога звернувся до спікера парламенту з проханням скасувати постанову ВР. Міністр вважає, що «рішення про встановлення на території України часу другого часового поясу з додаванням однієї години негативно вплине на життєдіяльність значної частини громадян України, завдасть шкоди здоров`ю людей, призведе до певних економічних втрат, до звичайних людських життєвих труднощів».

За його словами, особливо це будуть відчувати мешканці західних областей України, де в зимовий період, у разі збереження нового порядку, світлий час доби наступатиме після 9 години ранку.

В.Балога при цьому зазначає, що «наукові працівники, у тому числі Українського гідрометеорологічного центру, з огляду на географічне розташування України, вважають природним і виправданим з точки зору здоров`я громадян та економічних інтересів держави, другий часовий пояс, який найбільш точно відповідає астрономічному часу».

У листі також звертається увага на те, що «більшість фахівців схиляються до того, аби відмовитися від практики часових змін. Це необхідно зробити шляхом переходу саме на «зимовий» час, скасувавши «літній».

Ось кому «абсолютно все одно», то це Науковому центру часо-частотних і лінійних вимірювань (Національний науковий центр «Інститут метрології»). Як зазначив його директор, к. т. н. Володимир Романько, «переведення стрілок нас абсолютно не стосуються – зимовий час, літній, у нас - атомний час. Він нікуди не рухається. Всі ці зсуви не впливають на роботу державного атомного еталону. Вони впливають на дітей, які ходять до школи, на західні регіони, але не більше».

«Є державний еталон єдиного часу і еталонних частот, який знаходиться в Харкові й відповідає за точність того часу, який відраховується. А початок відліку вибираємо не ми. Раніше цим займалася Державна комісія єдиного часу і еталонних частот, спільно з представниками всіх міністерств проводили засідання, я входив у цю держкомісію. Приймали рішення, його виносили на розгляд Кабінету Міністрів, а потім була відповідна постанова уряду. Зараз взялися за цю справу депутати. Їхнє рішення впливає тільки на початок відліку часу доби, але жодним чином на той час, який ми обчислюємо з великою точністю, до частки секунди. Все це ніякого стосунку до служби часу не має», - підкреслив він.

«Ми знаходимося у другому часовому поясі відповідно до прийнятого годинникового поділу земної кулі на часові пояси. У нас посувається літній час. Оскільки Верховна Рада за це взялася, то нехай і розгрібає», - сказав В.Романько.

І ще одна думка. Як зазначив головний зберігач еталону часу ДП «Укрметртестстандарт» Мілентій Головня, «Україна розташована в другому поясі щодо нульового за Гринвічем. Тобто, природний полудень відповідає 12 годині дня, коли сонце має бути над головою. Ми звикли жити за цим часом, лягати спати і вставати. Взимку ми якраз жили згідно зі своїм географічним часом, а влітку - переходили на одну годину раніше. Тепер, згідно з постановою ВР, у нас взимку буде «літній» час, коли йдемо на випередження. Фактично ми перейшли на часовий пояс Москви. Тобто, будемо жити на годину вперед, а влітку - на дві.

За його словами, і раніше питання відмови від переведення стрілок обговорювався. «Державна комісія єдиного часу й еталонних частот на чолі з академіком Ярославом Яцківим у 1996 році розробила перехід країни на регіональний графік роботи. Сенс у наступному: оскільки у нас Ужгород і Донецьк - «окраїни» часового поясу і між ними різниця приблизно 50 хвилин, пропонувалося змістити початок роботи в Донецьку на 8.30, а в Ужгороді - 9.30. Президент, на той час Леонід Кучма, погодився з ідеєю, був виданий указ, але в останній момент нічого не вийшло. Аргумент був такий - люди й так працюють довго, а їм доведеться вставати ще раніше. Буквально за два дні до набуття чинності указу він був припинений. Тобто, у нас продовжився перехід на «літній» і «зимовий» час. А тепер буде тільки «літній». У зв`язку з цим зараз у ВР зареєстровано законопроект народного депутата Сергія Терьохіна. Він посилається на рекомендації ЄС для країн-членів щодо переходу з "літнього" на "зимовий" час. В Євросоюзі посилаються на те, що відповідно до часових поясів це потрібно робити», - зазначає М.Головня.

Він вважає, «якщо вже і відмовлятися від переведення стрілок, то жити треба за «зимовим» часом. У цьому питанні варто враховувати багато факторів. Влітку можна переводити стрілки, і це більше економічний момент. Але нам треба зважати на те, що Європа переходить як на «літній» час, так і «зимовий». А з Європою у нас авіа, залізничний зв`язок, комунікаційний - дуже багато точок дотику, які потребують узгодження, адже влітку часова різниця складе 2 години. Я не економіст, але припускаю, що втрати можуть бути значними».

М.Головня також підкреслив, що «остання постанова ВР приймалася без консультацій із експертами і фахівцями. 4 жовтня відбулося засідання комісії під керівництвом Я.Яцківа, прийняли рішення направити звернення до Кабінету Міністрів, а також Президенту. Наукове співтовариство категорично проти постанови парламенту, тільки його думки ніхто не питав. Вперше рішення приймали на рівні Верховної Ради, а не Кабміну. Є постанова про Державну комісію, згідно з якою, визначенням обчислення часу повинна займатися ця служба, вона збирає дані, розробляє рекомендації, а потім Кабмін приймає рішення. Але це за законом».

Вже не знаю, чи дослухається влада до перерахованих звернень, чи діятиме за принципом співвітчизника: «з цього питання може бути лише дві думки - одна моя, інша - дурна»... Може, дочекаємося хоча б роз`яснень - навіщо додатково до всього позбавляти українців години доби, та ще й таким «законним» методом. Або, як кажуть, поганому танцюристу стрілки заважають?..

Олена Бистрицька (УНІАН)