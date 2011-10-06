Курс НБУ на 07.10.11

Офіційний курс НБУ на 07.10.11100 USD США - 797.2700 (на 6 жовтня - 797.2700)100 EUR - 1057.8976 (на 6 жовтня - 1063.3190)10 RUR - 2.4525 (на 6 жовтня - 2.4428)Облікові курси банківських металів на 07.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131509.69 (на 6 жовтня-127563.20)961XAG10Срібло-2535.32 (на 6 жовтня-2287.37)962XPT10Платина-119909.41 (на 6 жовтня-114966.33)964XPD10Паладій-47437.57 (на 6 жовтня-44726.85)

Офіційний курс НБУ на 07.10.11 100 USD США - 797.2700 (на 6 жовтня - 797.2700) 100 EUR - 1057.8976 (на 6 жовтня - 1063.3190) 10 RUR - 2.4525 (на 6 жовтня - 2.4428) Облікові курси банківських металів на 07.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 131509.69 (на 6 жовтня - 127563.20) 961 XAG 10 Срібло - 2535.32 (на 6 жовтня - 2287.37) 962 XPT 10 Платина - 119909.41 (на 6 жовтня - 114966.33) 964 XPD 10 Паладій - 47437.57 (на 6 жовтня - 44726.85)

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