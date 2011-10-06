Головне на 6 жовтня

Фінанси

Верховна Рада удосконалила Бюджетний кодекс

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України і деяких інших законодавчих актів України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього закону проголосували 245 народних депутатів з 399 зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, частина друга статті 33 Бюджетного кодексу викладена у редакції, відповідно до якої Національний банк подає Президентові України, Верховній Раді і Кабінету міністрів до 15 березня року, який передує плановому - прогнозні монетарні показники наступного року; до 1 квітня року, який передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка має бути перерахована до державного бюджету; до 1 вересня року, який передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка має бути перерахована до державного бюджету.

Вказані матеріали використовуються для складання проекту закону про державний бюджет України.

Розділ VІ "Завершальні і перехідні положення" доповнений підпунктами, згідно з якими податок на прибутки фізичних осіб, який платиться (перераховується) відповідно до Податкового кодексу на території міст обласного значення пілотних регіонів, як виняток з положень частини другої статті 65 і підпункту 1 частини першої статті 66 цього кодексу зараховується в розмірі: 50% - до обласних бюджетів і 50% - до бюджетів міст обласного значення; до завершення реорганізації закладів охорони здоров`я в пілотних регіонах обласна рада може передавати кошти на здійснення витрат місцевих бюджетів за утримання закладів охорони здоров`я районній, міській (міста обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста обласного значення) бюджету; у разі несвоєчасного ухвалення рішення про місцевий бюджет в пілотних регіонах положення статті 79 цього кодексу застосовуються з урахуванням зміни розмежування витрат на охорону здоров`я між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення і обласним бюджетом.

Внесені зміни і в Закон "Про поширення екземплярів аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних, згідно з якими "плата за отримання контрольних марок зараховується до державного бюджету України".

Закон набуває чинності з 1 січня 2012 року.

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НБУ у понеділок прийме рішення щодо валютообмінних операцій - Колобов

Найближчого понеділка (10 жовтня – УНІАН) Національний банк України має намір ухвалити рішення про спрощення здійснення валютообмінних операцій для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ журналістам у четвер.

«Ми хочемо зняти незручності для населення, у понеділок буде рішення», - сказав він.

Ю.КОЛОБОВ вважає, що навіть закриття кількох обмінних пунктів, які з технічних причин не можуть виконати вимоги НБУ, не створить незручностей для населення.

Регулятор вважає достатньою кількість відділень банків, в яких населення може обміняти валюту.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними лицями на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

НБУ чекає на скорочення готівкового валютного обороту від зміни правил валютообмінних операцій.

«Наші очікування - що буде скорочена кількість готівкового обігу в іноземній валюті, а це за собою спричинить і скорочення гривневого обігу», - сказала директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА.

У Нацбанку сподіваються, що таким чином вдасться скоротити доларизацію економіки і рівень тіньової економіки.

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Інфляція в Україні у вересні становила 0,1%

Інфляція в Україні у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року становила 0,1%, проти грудня 2010 року – 4,2%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції у вересні 2011 року порівняно з вереснем 2010 року становив 5,9%, у січні-вересні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 9%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у вересні 2011 року до вересня 2010 року зросли на 3,5% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року зросли на 7,8%), зокрема на продукти харчування – на 2,7% (7,7%). Ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 12,5% (17,6%), зокрема на хліб – на 15,5% (13,8%), макаронні вироби – на 14,3% (14,6%), кондитерські вироби з борошна – 10,8% (9,8%); ціни на м`ясо і м`ясопродукти підвищилися на 9,7% (4,6%), на рибу і рибопродукти – на 8,9% (5,2%), на молоко, сир і яйця – на 1,4% (3,2%), зокрема на молоко – на 2,3% (6,3%), сир – на 6,5% (7,1%), на яйця – знизилися на 19% (зниження на 20,4%); на масло, олію і жири ціни зросли на 9,6% (зростання на 7,9%), зокрема на масло вершкове – на 3,7% (11,5%), олію соняшникову – на 22,9% (19%), на інші харчові тваринні жири – знизилися на 6,7% (зниження на 18,3%).

Ціни на фрукти у вересні 2011 року до вересня 2010 року знизилися на 3,3% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року на 9,8%). На овочі ціни знизилися на 39,7% (зростання на 4,5%), зокрема на картоплю – на 48,4% (зростання на 13,7%). Ціни на цукор зросли на 1,9% (6,6%), кондитерські вироби цукристі – на 11,5% (11%), безалкогольні напої – на 11,9% (8%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у вересні 2011 р. до вересня 2010 р. подорожчали на 11,3% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 18,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,5% (1,7%), зокрема на одяг – на 2% (2,1%), взуття – на 0,7% (1,2%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у вересні 2011 року до вересня 2010 року подорожчали на 12% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 19,2%), зокрема квартплата зросла на 17,6% (13,8%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3,5% (2,9%), каналізацію – на 12,7% (12,4%), воду – 13,6% (12,8%), ціни на електроенергію — на 22,9% (16,8%), на природний газ залишилися без змін (зростання на 35,1%), на гарячу воду і опалення – зросли на 16,5% (18,3%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла у вересні 2011 р. до вересня 2010 року зросли на 3,8% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 2,6%), зокрема меблі, килими та інші види покриттів на підлогу подорожчали на 4,4% (3,2%), домашній текстиль – на 5,3% (4,5%), побутова техніка – на 1,4% (0,2%).

Вартість послуг охорони здоров`я у вересні 2011 р. до вересня 2010 року зросла на 7,4% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 6,8%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання – на 7,5% (5,8%), амбулаторні послуги подорожчали на 7,1% (7,3%).

Ціни у сфері транспорту у вересні 2011 р. до вересня 2010 року зросли на 22,3% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 16%), зокрема на купівлю транспортних засобів – на 3,8% (2,3%), на пальне і оливи – на 37,3% (27,6%); транспортні послуги подорожчали на 18,7% (12,8%), зокрема пасажирський залізничний транспорт — на 6,9% (3,8%), пасажирський автодорожній транспорт – на 20,4% (14,3%).

Ціни у сфері зв`язку у вересні 2011 р. зросли на 3,1% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – знизилися на 0,3%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксових послуг зросла на 3,5% (на 0,1%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у вересні п.р. зросли на 3,9% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 3,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася у вересні п.р. на 2,8% (на 3%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,6% (зростання 7,1%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 5,8% (6,5%).

Ціни у сфері освіти у вересні 2011 р. до вересня 2010 р. зросли на 6% (у січні-вересні 2011 року до січня-вересня 2010 року – на 10,1%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 9,7% (18,4%), середня освіта – на 7,5% (8,7%), вартість вищої освіти збільшилася на 4,7% (8,3%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у вересні 2011 р. до вересня 2010 року зросла на 8,1% (7,9%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

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НБУ вивів куратора з банку «Фінанси і Кредит»

Національний банк України (НБУ) вивів куратора з банку «Фінанси і Кредит» (м. Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ журналістам у четвер.

«На той момент, після перевірок, були два куратори в «Кредитпромбанку» і банку «Фінанси і Кредит». Банки після перевірки сформували резерви, погасили частину рефінансування і ми вивели кураторів. Вважаємо, що в цих банках ситуація цілком нормальна», - сказав Ю.КОЛОБОВ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 серпня п.р. Нацбанк вивів свого куратора з «Кредитпромбанку» і банк перейшов на загальний режим здійснення контролю, при цьому в банку «Фінанси і Кредит» на той момент продовжував працювати представник регулятора.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кредитпромбанк» створений у 1997 році і сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 14,993 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 11,326 млрд. грн., зобов`язання - 13,138 млрд. грн., статутний капітал - 1,838 млрд. грн., власний капітал - 1,856 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» у січні-червні 2011 року скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів – до 1,345 млн. грн.

Основними акціонерами банку, станом на 1 квітня 2011 року, були компанія Homertron Trading Limited (Ірландія) – 24,974%; громадянин Греції Константінос ПАПУНІДІС, пряма участь – 4,915%, опосередкована – 70,0799%, компанія Fintest Holding Limited (Кіпр) безпосередньо володіє 45,1089% акцій.

Банк «Фінанси і Кредит» заснований 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 24,41 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 19,648 млрд. грн., зобов`язання - 22,55 млрд. грн., статутний капітал - 2 млрд. грн., власний капітал збільшився - 1,86 млрд. грн.

Банк «Фінанси і Кредит» у I півріччі одержав чистого прибутку 2,8 млн. грн. порівняно із збитком 54,3 млн. грн. роком раніше.

Основними акціонерами банку, станом на 1 липня 2011 року, були АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтину ЖЕВАГО.

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ВР прийняла за основу законопроект Президента про декриміналізацію

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 278 народних депутатів з 395, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запровадити санкцію у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.

Зазначена модель пропонується також і для тих випадків, коли суб’єктом злочину є службова особа юридичної особи приватного права (статті 364-1 "Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", 365-1 "Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми" Кримінального кодексу України).

Разом із цим законопроект скасовує кримінальну відповідальність за ті діяння у сфері господарської діяльності, які на сьогодні втратили ознаки підвищеної суспільної небезпеки, достатньої для переслідування їх у кримінальному порядку.

Йдеться про склади злочинів, передбачених статтями 201 "Контрабанда" – стосовно контрабанди товарів, 202 "Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг", 203 "Зайняття забороненими видами господарської діяльності", 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті", 208 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків", 214 "Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", 215 "Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків", 217 "Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма", 218 "Фіктивне банкрутство", 220 "Приховування стійкої фінансової неспроможності", 221 "Незаконні дії у разі банкрутства", 223 "Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску", 225 "Обман покупців та замовників", 226 "Фальсифікація засобів вимірювання", 228 "Примушування до антиконкурентних узгоджених дій", 234 "Незаконні дії щодо приватизаційних паперів", 235 "Недотримання особою обов`язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання чинного Кримінального кодексу України.

За вчинення вищеназваних правопорушень законопроектом встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів.

У зв`язку з цим законопроектом пропонується встановити, що взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, за виключенням випадків, коли вона переховується від органів слідства або перешкоджає розслідуванню справи.

Стосовно підстав застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту у справах щодо злочинів у сфері економіки і господарської діяльності, а також у справах щодо службових злочинів, вчинених підприємцями, законопроектом запроваджується механізм, відповідно до якого підозрюваного, обвинуваченого у таких справах може бути взято під варту лише у випадку невнесення ними коштів як застави або переховування від органів слідства чи перешкоджання розслідуванню справи.

Законопроектом також установлено перелік складів злочинів у сфері господарської діяльності, притягнення до відповідальності за які можливе виключно на підставі скарги потерпілого. При цьому порядок притягнення до кримінальної відповідальності за скаргою потерпілого передбачає, що відповідна кримінальна справа підлягає закриттю у випадку, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим до моменту видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку.

Притягнення до кримінальної відповідальності лише за наявності скарги потерпілого стосується складів злочинів, передбачених статтями 203-1 "Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва", частиною першою статті 206 "Протидія законній господарській діяльності", 219 "Доведення до банкрутства", 229 "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару", 231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю", 232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці", 232-1 "Незаконне використання інсайдерської інформації", 232-2 "Приховування інформації про діяльність емітента" чинного Кримінального кодексу України.

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до деяких статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення у сфері господарської діяльності, а також виключити статтю 160-2 "Незаконна торговельна діяльність", яка дублює зміст статті 164 "Порушення порядку провадження господарської діяльності", і статтю 168 "Випуск у продаж нестандартної продукції", яка дублює зміст статті 167 "Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів" названого Кодексу.

Законопроектом передбачено внесення змін до таких законодавчих актів: Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон України "Про міліцію".

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ПЕК

Українські компанії не одержать допуск до експортних газопроводів – Путін

Москва. Українські компанії не одержать допуск до експортних газопроводів у разі виходу на ринок видобутку РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на пленарній сесії третього інвестиційного форуму «ВТБ Капіталу» «Росія кличе!».

«Доступ до ГТС зможуть одержати, вони не зможуть дістати доступ до експортних маршрутів, тому що експортом у нас займається лише «Газпром». Вони можуть дістати доступ і до активів видобутку, і ГТС усередині країни», - сказав В.ПУТІН.

Він не виключив, що в майбутньому експорт газу буде лібералізовано, але поки що це робиться, щоб не обрушити ринок.

«До цього нас підштовхують наші європейські друзі й колеги, влаштовуючи нескінченні обшуки в компаніях «Газпрому» в Європейських країнах», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2011 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, які займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідовано. Також М.АЗАРОВ сказав, що ліквідація компанії приведе до перегляду діючих газових контрактів з «Газпромом».

Голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР у коментарі на заяву М.АЗАРОВА погодився з перспективами реструктуризації "Нафтогаза України" і перегляду контрактів - але лише за сценарії злиття з "Газпромом".

27 вересня ц.р. за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» у Центральній і Східній Європі, а також в офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.

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«Укртрансгаз» накопичив у ПСГ 20,4 млрд. куб. м газу

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» станом на сьогодні накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 20,4 млрд. куб. м природного газу.

Про це повідомив головний інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор ЛОХМАН під час виробничої наради головних інженерів філіалів компанії в Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу філіалу УМГ «Прикарпаттрансгаз», повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

«У підземних сховищах газу вже є 20,4 млрд. куб. м. природного газу, що дозволить пройти осінньо-зимовий опалювальний період. Процес закачування газу триває», – сказав він.

І.ЛОХМАН відзначив, що впродовж 9 місяців 2011 року газотранспортна система в цілому працювала надійно і виконувала покладені на неї функції безперебійного транспортування газу як для споживачів України, так і для споживачів Європи.

Головний інженер ДК «Укртрансгаз» зробив акцент на тому, що у зв`язку із вжиттям заходів щодо підготовки об`єктів компанії до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року газотранспортна система готова до стабільної роботи в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, що Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу (ВУПЗГ) забезпечує надійність транзиту газу на експорт магістральними газопроводами: «Союз», «Уренгой-Помари-Ужгород», «Прогрес», а також експлуатує Богородчанське підземне сховище газу, яке характеризується стабільною експлуатацією, обсяг активного газу в підземному сховищі газу щорічно досягає проектного рівня 2,3 млрд. куб. м.

Розташування Богородчанського ПСГ останнім на шляху газу в ужгородському напрямі й безпосередня його близькість до державного кордону вивели його в ряд унікальних підземних сховищ газу Європи.

У 2009 році була виконано реконструкцію і введено в експлуатацію установку для осушення газу. Це дозволяє виконувати зобов`язання з дотримання належних фізико-хімічних параметрів природного газу, регламентованих у технічній угоді про умови приймання-передачі природного газу.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має одну з щонайпотужніших в Європі мереж підземних сховищ газу, що є важливою невід`ємною технологічною складовою газотранспортної системи України.

На сьогодні компанія експлуатує 12 ПСГ. Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд. куб. м.

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АМКУ рекомендував 4 нафтотрейдерам утриматися від підвищення цін на бензин

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "ОККО нафтопродукт", ТОВ "Золотий екватор" (WOG) і ТОВ "Альянс Холдинг" (Shell) встановити роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і зріджений газ на такому рівні, який би був за умови значної конкуренції на ринку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні сказано, що, як встановив комітет, впродовж вересня поточного року на АЗС, які працюють, зокрема, під брендами "ЛУКОЙЛ", ОККО і WOG сталося підвищення цін на бензин марки А-95. Ціни виросли на 10-19 коп./л і складали 10,49-10,60 грн./л.

Водночас на світовому ринку ціни на сиру нафту, показники Platts і курс євро мали тенденцію до зниження, а курс долара по відношенню до гривні залишався стабільним.

АМКУ зазначає, що за вказаних умов ціни на бензин в останню декаду вересня не повинні були перевищувати 10,14-10,25 грн./л.

На 4 жовтня ці оператори дещо знизили ціни на бензин і зріджений газ, але не до належного рівня, причому вартість дизельного палива залишилася без змін. Більше того, ціни на усі види палива цих підприємств на 10-20 коп./л вищі, ніж у операторів з незначною часткою на ринку.

Про результати розгляду рекомендацій ці нафтотрейдери повинні повідомити комітет в десятиденний термін.

Також у повідомленні сказано, що на сьогодні в системі органів комітету на розгляді є близько 30 справ про порушення конкурентного законодавства на регіональних ринках зрідженого газу.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня АМКУ і Асоціація "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України" підписали меморандум про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.

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Агро

Мінагропрод створив робочу групу з завершення земельної реформи

Міністерство аграрної політики і продовольства України створило робочу групу, яка працюватиме над законопроектом "Про ринок земель" і над завершенням земельної реформи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА з сільгоспвиробниками і приватними землевласниками з усіх областей України 4 жовтня.

"Створіть групу з декількох осіб, з сьогоднішнього дня я надаю вам кабінет і хочу бачити, щоб п`ять людей щодня працювали спільно з нами, поки ми не завершимо земельну реформу", - сказав М. ПРИСЯЖНЮК.

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Промисловість

Зростання цін виробників промпродукції у вересні становило 1,2%, з початку року – 17,7%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції у вересні 2011 року порівняно з серпнем становило 1,2%, з початку року – 17,7%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. зростання цін виробників промислової продукції порівняно з попереднім місяцем становило 0,5%, у липні – 0,1%, у червні – 0,5%, у травні – 2,6%, у квітні – 3,4%, у березні – 2,1%, у лютому – 4,8%, у січні – 1,3%.

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Україна продовжила квоту на імпорт труб із Росії та інших країн на три роки

Україна продовжила квоту на імпорт сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних труб незалежно від країни походження на три роки - до 30 вересня 2014 р.

Про це йдеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» №182 за 4 жовтня.

Згідно з повідомленням, вищезгадане рішення було ухвалене на основі інформації, наданої ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» і ЗАТ «Інтерпайп Нікопольский завод безшовних труб «Ніко Тьюб», а також відомостей Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За результатами розгляду інформації комісія дійшла висновку, що все ще існує необхідність в застосуванні заходів щодо запобігання завданню значної шкоди вітчизняному товаровиробникові. Згідно з висновками комісії, український товаровиробник перебуває в процесі адаптації до умов конкуренції.

Встановлено такі квоти: до 16,753 тис. т — у четвертий річний період (з 1 жовтня 2011 по 30 вересня 2012 року), 17,591 тис. т - у п`ятий річний період (з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року), і 18,471 тис. т - у шостий річний період (з 1 жовтня 2013 по 30 вересня 2014 року), зокрема для Росії - 11,91 тис. т, 12,506 тис. т і 13,131 тис. т за періодами відповідно.

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Фондовий ринок

Кабмін ухвалив рішення про продаж контрольного пакету Дніпровського машзаводу

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 12 вересня 2011 р. № 938-р ухвалив рішення про приватизацію 50% плюс 1 акція державного пакету акцій ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод".

Про це повідомляє сайт Верховної Ради, на якому оприлюднене це урядове розпорядження.

Як наголошується у розпорядженні, спочатку планується реалізувати 25%-й пакет акцій Дніпровського машзаводу, після його продажу - ще 25% плюс 1 акція даного підприємства.

Відповідно до тексту розпорядження, планується також виставити на приватизацію 100% акцій "Конструкторського бюро "Дніпровське", які, як і держпакет Дніпровського машзаводу. включені до статутного капіталу Державної холдингової компанії "Дніпровський машинобудівний завод".

Урядове розпорядження також припускає ліквідацію ДХК після продажу вищезгаданих держпакетів акцій.

Довідка УНІАН. Державна холдингова компанія "Дніпровський машинобудівний завод" створена в 1995 році на базі Дніпровського машинобудівного заводу з метою створення єдиного науково-технічного і виробничого комплексу для розробки, виробництва і впровадження сучасних зразків вітчизняних систем і засобів зв`язку.

Основною номенклатурою ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод" є виробництво апаратури, засобів телекомунікацій для мереж зв`язку України.

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Будівництво

Мінрегіонбуд визначив 30 об`єктів для добудови за програмою доступного житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства своїм наказом №217 від 4 жовтня ц.р. затвердило список із 30 об`єктів незавершеного житлового будівництва, на добудову або придбання житла в яких можуть прямувати кошти в рамках реалізації програми будівництва (придбання) доступного житла.

Про це йдеться в наказі, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з документом, до списку увійшли об`єкти загальною площею 60,2 тис. кв. м, розраховані на 923 квартири у Волинській (1), Дніпропетровській (2), Житомирській (1), Закарпатській (1), Запорізькій (1), Київській (1), Луганській (2), Львівській (1), Миколаївській (4), Рівненській (2), Тернопільській (4), Херсонській (1), Хмельницькій (1), Чернівецькій (2), Чернігівській (1) областях, Києві (3) і Севастополі (2).

Вартість будівництва об`єктів оцінюється в 405,4 млн. грн., при цьому для їх добудови необхідно 409,7 млн. грн. Вартість квадратного метра, що пропонується, в цих об`єктах коливається від 4290 до 8900 грн., залежно від регіону.

Разом з тим, до списку об`єктів незавершеного житлового будівництва, на добудову яких на сьогоднішній день не можуть прямувати кошти програми доступного житла, увійшли 11 об`єктів загальною площею 51,7 тис. кв. м на 861 квартиру у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, Києві та Севастополі.

Загальна вартість будівництва об`єктів оцінюється в 326,022 млн. грн., для їх добудови необхідно 192,2 млн. грн.

Ці списки були сформовані на засіданні Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об`єктів 28 вересня ц.р.

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Вартість будівельних робіт в Україні зросла на 19,7%

У січні-серпні 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні виросла на 19,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з липнем 2011 року у серпні вартість будівельно-монтажних робіт виросла на 1,7%. З початку року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 14%, порівняно з серпнем 2010 року - на 21,6%.

У Держстаті зазначили, що за 8 місяців вартість робіт з будівництва житлових будинків виросла на 17,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, з будівництва нежитлових будівель - на 18,1%, з будівництва транспортних споруд - на 25%, з будівництва трубопроводів комунікацій і ліній електропередач - на 17,6%, з будівництва комплексних промислових споруд - на 26,8%.

Довідка УНІАН. У 2010 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні виросла на 15,8% порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3% порівняно з 2008 роком, у 2008 році - на 35,3% порівняно з 2007 роком.

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Соцполітика

Мінсоцполітики пропонує оплату 5 днів "лікарняних" у розмірі 80% середньої зарплати

Міністерство соціальної політики України пропонує встановити застрахованим особам оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності в результаті захворювання або травми, не пов`язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації у розмірі 80% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Текст цього проекту урядової постанови розміщено на офіційному сайті міністерства.

На сьогодні оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності здійснюється залежно від страхового стажу: 60% середньої зарплати для осіб із страховим стажем до 5 років, 80% – для осіб із стажем від 5 до 8 років, 100% – для осіб із стажем понад 8 років. При цьому пропонується, що застрахованим особам, які на час набуття чинності цієї постанови мали страховий стаж понад 8 років, дні тимчасової непрацездатності оплачуються в розмірі 100% середньої зарплати.

Встановлення розміру оплати застрахованим особам перших 5 днів тимчасової непрацездатності незалежно від страхового стажу запропоновано з метою спрощення для працедавця обчислення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності, звільнивши його від обов`язку визначати страховій стаж.

Запропонований підхід враховує міжнародний досвід. Згідно з положенням Конвенції №102 Міжнародній організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення, допомога на випадок тимчасової непрацездатності може не виплачуватися за перші три дні. Європейський кодекс соціального забезпечення також передбачає можливість періоду очікування щодо виплати грошової допомоги на випадок хвороби, який не повинен перевищувати перших трьох днів.

Досвід європейських країн свідчить, що в багатьох з них застосовується період очікування, а в перші дні непрацездатності компенсується менший відсоток заробітку, в разі тривалої хвороби цей відсоток збільшується. Так, в Італії в перші 20 днів непрацездатності, а у Франції в 30 днів виплати здійснюються в розмірі 50% заробітку, в подальшому – близько 70%. У Словаччині розмір виплати в перші три дні становить 25%, далі – 55%. У Росії особи, що пропрацювали менше 8 років, одержують виплати в розмірі 60% доходу, від 8 до 15 років – 80%, більше 15 років – 100%.

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На вихідні обіцяють похолодання до 4-10°, в Карпатах – дощі зі снігом

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження по всій Україні на 8-10 жовтня.

Як повідомили УНІАН в УкрГМЦ, 8-10 жовтня очікується зміна погодних умов: на більшій частині території країни пройдуть дощі, вночі 8 жовтня в Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, 9-10 жовтня у південній частині, центральних областях та на півночі Лівобережжя сильні дощі, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря, починаючи із західних областей, знизиться на 4-10°.

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УНІАН