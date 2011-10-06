Анонс на 7 жовтня

* Під головуванням голови КМДА Олександра Попова відбудеться апаратна нарада, на якій будуть обговорювати результати проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання інформаційного прес-клубу Київводоканалу на Бортницькій станції аерації. Учасники прес-клубу будуть ознайомлені з принципом роботи єдиних очисних споруд м. Києва.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров відвідає Центр зайнятості Києво-Святошинського району Київської області (с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 26).

* Прес-конференція на тему: «Українська економіка на тлі боргової кризи в єврозоні». Питання: аналіз поточної економічної ситуації в єврозоні; чи можливий дефолт Греції?; вплив боргової кризи в країнах єврозони на економіку України; прогноз євро/долар і євро/гривня на кінець першого кварталу 2012 року. Учасники: Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні; Валерій Полховський, аналітик FOREX CLUB в Білорусі.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63