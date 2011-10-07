В Адміністрації президента запевнюють - Греція підтримує європейську перспективу України

Греція підтримує європейську перспективу України і створення всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною.

Як повідомляє прес-служба президента України, про це заявив радник президента України - керівник головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації президента Андрій ГОНЧАРУК в інтерв’ю журналістам в Афінах.

Чиновник відзначив активну інвестиційну динаміку двосторонньої українсько-грецької співпраці.

Зокрема, за його словами, грецька сторона цікавиться проектами в галузі «зеленої енергетики». «Ми пропонуємо також долучитися до виробництва сонячної енергії, до наших програм з вітроенергетики», - сказав радник президента.

Він також зазначив, що протягом останніх 8 місяців відбувається зростання товарообігу між Україною та Грецією.

Крім того, А.ГОНЧАРУК звернув окрему увагу на важливість культурно-гуманітарних відносин України та Греції. «Нас пов`язують численні зв’язки, в тому числі й міжлюдські», – констатував він.

За словами чиновника, грецька сторона готова надавати підтримку, зокрема і матеріальну, Маріупольському державному університету, де студенти мають можливість не лише вивчати грецьку мову, а й навчатися нею.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня посол України у Греції Володимир ШКУРОВ заявив, що Греція «в цілому» підтримує євроінтеграційні прагнення України, але не статтю про перспективу її членства у Європейському Союзі.

«Греція не готова зараз підтримати статтю 49, на якій наполягає Україна, щодо закріплення в Угоді про асоціацію перспективи членства України в ЄС», – сказав посол.

За його словами, це пояснюється тим, що Греція вважає нинішній момент взагалі не найкращим для вступу до ЄС.