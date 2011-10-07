Німеччина планує заснувати Почесне консульство у Харкові

Німеччина планує заснувати своє Почесне консульство у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ під час зустрічі з головою ОДА Михайлом ДОБКІНИМ.

«Ми плануємо в подальшому більш активно розвивати наші відносини. Зокрема, ми маємо намір заснувати у Харкові Почесне консульство Німеччини», - сказав Г.ГАЙМЗЬОТ, відзначивши важливість активізації відносин регіонів Німеччини із Харківською областю.

За словами дипломата, відкриття Почесного консульства «сприятиме більш інтенсивному розвиткові відносин».

Дуже важливо, додав Г.ГАЙМЗЬОТ, що «наступного тижня сюди прибуде група українських і німецьких парламентаріїв. Це добра можливість поглибити відносини між Німеччиною і Харківською областю».

У зустрічі німецького посла з головою Харківської ОДА також взяв участь Генеральний консул Німеччини у Донецьку Клаус ЦІЛЛІКЕНС.