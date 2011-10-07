ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Нацбанк обіцяє найближчими днями спростити правила обміну валюти», в якому пише: Національний банк України підкоригує правила купівлі-продажу готівкової валюти, зробивши їх ліберальнішими, заявив перший заступник голови НБУ Юрій Колобов...

http://delo.ua/finance/nacbank-obeschaet-v-blizhajshie-dni-uprostit-pravila-obmena-valjuty-165719/

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Також «Діло» в публікації «Інвестиційна привабливість України впала до рівня кризового 2009 року - ЄБА» пише: іноземні компанії бояться заходити на ринок України через високий рівень корупції, бюрократії, складнощів у сфері оподаткування, заявляють в Європейській бізнес асоціації...

http://delo.ua/business/investicionnaja-privlekatelnost-ukrainy-upala-do-urovnja-krizisn-165685/

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«Діло» в публікації «Янукович: Україна зацікавлена брати участь у приватизації в Греції» пише: Україні і Греція визначили пріоритетні галузі двостороннього співробітництва, серед яких енергетика, суднобудування, сільське господарство і транспорт...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-ukraina-zainteresovana-uchastvovat-v-privatizacii-v-gr-165726/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бюджет потривожили», в якому пише: Президент шукає привід для звільнення міністра фінансів Федора Ярошенка. Претензії Віктора Януковича до роботи ключового фінансового відомства країни призвели до перевірки міністерства із залученням співробітників СБУ, податкової служби та фінансової інспекції. Джерела видання в Кабінеті Міністрів говорять, що таким чином готують місце нового віце-прем`єра-міністра фінансів для нинішнього глави СБУ Валерія Хорошковського. Він повинен буде завершити реформу, об`єднавши податкове і митне відомства в структурі Мінфіну...

http://www.kommersant.ua/doc/1789196

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Рада не проявила гуманності», в якому пише: Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект, що передбачає пом`якшення покарання за злочини у сфері господарської діяльності. Протягом усього дня парламентська опозиція вела консультації з більшістю на предмет внесення в законопроект доповнення про декриміналізацію ст. 365 Кримінального кодексу, за якою обвинувачується екс-прем`єр Юлія Тимошенко. Отримати будь-які гарантії соратникам лідера "Батьківщини" не вдалося...

http://www.kommersant.ua/doc/1789341

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Сусіди зацукрувався» пише: Росія вперше стала експортером цукру. Сусідка продала зовнішнім споживачам 50 тис. т і очікує отримати врожай 40 млн. т цукрового буряка в цьому сезоні. Для України ця новина - крах усіх сподівань на власний експорт білого піску в РФ і пошук дальших ринків збуту, адже у нас теж профіцит...

http://markets.eizvestia.com/full/sosedi-zasaharilis

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Для Азарова є заміна», в якому пишуть: шукати заміну чинному прем`єру будуть в нинішньому складі Кабміну. Про це свідчить практика комплектування команди. Практично всі ключові пости в уряді займають вихідці з Донецької області, які вже проявили себе як порівняно ефективні управлінці на регіональному рівні...

http://state.eizvestia.com/full/dlya-azarova-est-zamena

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Інноватори як запорука розвитку держави», в якому пишуть: законодавство України передбачає фінансування науки в обсязі не менше 1,7% ВВП, але за останні 10 років цифра, закладена в бюджеті, не перевищувала і 0,5 %. Але навіть вона не відповідає дійсності, адже більшість науково-технічних програм фінансуються лише на 10-20%...

http://state.eizvestia.com/full/innovatory-kak-zalog-razvitiya-gosudarstva

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Газета «Сьогодні» у публікації «Інфляція у вересні була в 10 разів нижча за звичайну» пише: один експерт називає такий низький ріст цін аномальним, інший вважає, що настільки маленьку цифру дали тільки овочі і фрукти...

http://www.segodnya.ua/news/14296302.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Квитки на поїзди будуть продавати по вагонах» пише: «Укрзалізниця» вводить нові правила - тепер вагони не будуть їздити напівпорожніми...

http://www.segodnya.ua/news/14296236.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Євроінтеграція»: Україна перейшла на часовий пояс Москви» пише: ВР своєю постановою скасувала в Україні «зимовий» час, порушивши цим не тільки географічні, але й внутрішні закони країни. А також звела на нуль заяви влади про остаточний вибір - євроінтеграцію...

http://economics.unian.net/ukr/detail/105113

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Путін задав тон нової економполітики» пише: прем`єр-міністр РФ намагався задати тон економічній політиці нового електорального циклу: на перший план виходить фінансова дисципліна, на другий - соціальні витрати. Не всі повірили в це...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1385748/dva_lica_putina

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Також «Ведомости» в публікації «Падіння ринку не спровокувало масові margin calls» пишуть: криза 2008 р. багато чого навчила російських позичальників. З серпня ринок впав на 23%, але масових продажів застав по margin calls не сталося...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1385746/kol_dlya_dolzhnika

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Видання «Известия» в публікації «Прізвище прем`єра - двигун торгівлі» пише: виробник морозива намагається зареєструвати товарний знак «Путіна»...

http://www.izvestia.ru/news/503177

(УНІАН)