У Верховній Раді під час Години запитань до уряду присутній Азаров

На пленарному засіданні Верховної Ради, де розпочалась Година запитань до уряду, присутній прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, також у ВР присутні перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, віце-прем’єр-міністри Борис КОЛЕСНІКОВ, Сергій ТІГІПКО та інші члени уряду.

Як відомо, сьогодні під час Години запитань до уряду відповідатиме на запитання народних депутатів С.ТІГІПКО.

Як відомо, 23 вересня Година запитань до уряду не відбулася, оскільки до парламенту не з’явилися члени Кабінету міністрів. Після цього голова ВР Володимир ЛИТВИН заявив, що поточного пленарного тижня урядові законопроекти не розглядатимуться.