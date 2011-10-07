Ще один свідок став на бік Луценка

Колишній начальник Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України Сергій ЛЕВЧЕНКО заявив суду, що водій екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Леонід ПРИСТУПЛЮК був оформлений в МВС на законних підставах і без вказівки тодішнього очільника відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛЕВЧЕНКО заявив сьогодні під час допиту в ході судового засідання в Печерському районному суді Києва.

«Ні, не було такої вказівки. Ми з міністром спілкувалися тільки по питаннях кримінальних справ і то тих, які стояли у міністра на контролі», - сказав С.ЛЕВЧЕНКО.

Водночас, він підтвердив законність надання Л.ПРИСТУПЛЮКУ квартири, зауваживши, що рішення про це, наскільки він пам’ятає, як і в інших випадках приймалося колегіально житловою комісією МВС в присутності всіх начальників департаментів міністерства.

Водночас, С.ЛЕВЧЕНКО зауважив, що він не вникав у підстави працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА і думав, що той раніше працював в органах внутрішніх справ.

В той же час свідок зауважив, що всі водії попередніх до Ю.ЛУЦЕНКА міністрів також оформлялися на роботу в ДРПД, оскільки їм необхідно було мати доступ до державної таємниці.

«Я знав, що водії в основному всіх міністрів працювали в нашому підрозділі. І не лише міністрів, але й заступників міністрів… Цю практику ввів не ЛУЦЕНКО», - зазначив С.ЛЕВЧЕНКО.

В той же час, відповідаючи на запитання адвокатів, він зауважив, що на досудовому слідстві не говорив, що Л.ПРИСТУПЛЮК був оформлений на роботу незаконно. «Я не міг дати такі покази тому, що я особисто наказ (про його працевлаштування – УНІАН) не читав», - зазначив свідок.

Разом з тим, він зауважив, що також не говорив на досудовому слідстві, що в разі відмови підписувати документи щодо Л.ПРИСТУПЛЮКА у нього могли виникнути проблеми на службі.

Відповідаючи на запитання, коли саме він давав правдиві покази С.ЛЕВЧЕНКО сказав: «сьогодні я дав суду правдиві показання».

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня сьомий свідок у кримінальній справі Ю.ЛУЦЕНКА Андрій БРАСЛАВСЬКИЙ заявив, що не отримував від тодішнього міністра жодних вказівок щодо працевлаштування в МВС його водія Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

За одним з епізодів справи Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у незаконному працевлаштуванні в МВС свого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА.