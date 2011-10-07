Янукович підписав закон України про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №3742-VI «Про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначений закон передбачає приведення чисельності Збройних Сил України станом на 31 грудня 2012 року до 184 тис. осіб, у тому числі до 139 тис. військовослужбовців.

Таким чином, загальна чисельність Збройних Сил України протягом 2012 року зменшиться на 8 тис. осіб, у т.ч. 5 тис. військовослужбовців.

Зазначається, що прийняття Закону України сприятиме проведенню заходів, спрямованих на оптимізацію складу та структури органів військового управління, створення комплекту військових частин постійної готовності. Закон також сприятиме оптимізації кількості та чисельності підрозділів забезпечення життєдіяльності ЗСУ, у тому числі за рахунок переходу на нові форми забезпечення (аутсорсинг), розформуванню неперспективних арсеналів і баз, приведенню системи військової освіти і науки у відповідність із завданнями і потребами армії.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про чисельність Збройних сил України на 2012 рік», внесений Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.